Съставите на мача, който ще определи първия финалист в ШЛ

Време е за голямо шоу! Арсенал и Атлетико Мадрид излизат в мача, който ще определи първия финалист в тазгодишното издание на Шампионската лига. Двубоят преди седмица не определи победител и завърши при равенство 1:1, така че всичко трябва да се реши днес.

Спрямо първия сблъсък на "Метрополитано" Микел Артета направи няколко промени, като този път пусна в отбранителната линия за първия съдийски сигнал Рикардо Калафиори вместо Пиеро Инкапие. В халфовата линия пък единствен от първия сблъсък остана Деклан Райс, а Майлс Люис-Скели и Букайо Сака дойдоха на местата на Майлс Люис-Скели и Мартин Субименди. Този път пък Виктор Гьокереш за началото бе разпределен самостоятелно да води атаката, не както в испанската столица, където застана начело на нападението съвместно с Нони Мадуеке и Габриел Мартинели, които също не попаднаха сред титулярите и вместо тях видяхме Леандро Тросар и Нони Мадуеке.

Селекцията на Диего Симеоне дойде със селекция, която имаше намерението да напомни болезнени моменти от близкото минало на "артилеристите". Антоан Гризман, който бе сред титулярите и играе последния си сезон при "дюшекчиите" бе част от последния европейски триумф на тима през 2018 г., когато бе завоювана Лига Европа, направи асистенция за попадението, изхвърлило Арсенал от 1/2-финалите на надпреварата. Интересното е, че от онзи мач преди осем години днес започнаха още двама играчи - вратарят Ян Облак и настоящият капитан Коке. Хосе Мария Хименес пък, който преди осем години бе титуляр днес стартира на резервната скамейка, но бе готов да се появи по всяко време, за да огорчи познатия съперник.

АРСЕНАЛ - АТЛЕТИКО МАДРИД



СТАРТОВИТЕ СЪСТАВИ



Арсенал: 1. Давид Рая, 4. Бен Уайт, 2. Уилям Салиба, 6. Габриел Магаляеш, 33. Рикардо Калафиори, 41. Деклан Райс, 49. Майлс Люис-Скели, 7. Букайо Сака, 10. Еберечи Езе, 19. Леандро Тросар, 14. Виктор Гьокереш

Мениджър: Микел Артета



Атлетико Мадрид: 13. Ян Облак, 18. Марк Пубий, 24. Робин Льо Норман, 17. Давид Ханцко, 3. Матео Руджери, 20. Джулиано Симеоне, 14. Маркос Йоренте, 6. Коке, 22. Адемола Луукман, 7. Антоан Гризман, 19. Хулиан Алварес

Старши треньор: Диего Симеоне