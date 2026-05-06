Облак: Съжалявам за Гризман и феновете ни

  • 6 май 2026 | 06:17
Вратарят на Атлетико Мадрид Ян Облак сподели мнението си за загубата с 0:1 от Арсенал в реванша от полуфиналите на Шампионската лига, която доведе до отпадането на испанския тим от турнира.

„Винаги побеждава по-силният. Те спечелиха – нашите поздравления. Разбира се, аз съм тъжен и ядосан, но такъв е футболът. През второто полувреме играхме по-добре. През първото може би проявихме прекалено голямо уважение към съперника. След почивката подобрихме играта си, но това не беше достатъчно, за да стигнем до финала. Нямахме късмет, разочаровани сме, но такъв е животът“, заяви Облак.

За 17 години в Испания Гризман не спечели нито Ла Лига, нито ШЛ
Словенският страж коментира и последния мач на Антоан Гризман в турнира с екипа на „дюшекчиите“:

Гризман? Той е специален играч. Жалко, че сбогуването му се получи по този начин. Съчувстваме на него и на нашите фенове. Всички се надяваха да го видят на финала, но ние не успяхме да се класираме. Това е много неприятно“, допълни Облак.

Снимки: Imago

