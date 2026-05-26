  26 май 2026 | 23:43
Киву: Лаутаро ще продължи да пише история с Интер

Треньорът на Интер Кристиан Киву смята, че очакванията към неговия отбор са били твърде високи в началото на сезона. Той изтъкна, че играчите не са имали достатъчно време за подготовка за кампанията в Серия "А" след Световното клубно първенство и настоя, че капитанът Лаутаро Мартинес ще продължи да чупи рекорди за клуба през следващите години.

„И като играч, и сега като треньор, това е огромна отговорност, знаейки какво означава клубът в историята и какво означава за привържениците. Хубаво е и от двете страни на тази ситуация – и като играч, и като треньор", заяви Киву.

„Очакванията бяха високи. Не забравяйте, че нямахме време за нормална подготовка заради Световното клубно първенство. Имахме само три седмици почивка и да, това се видя", отчете румънският специалист.

"Много са хората, които си вършат работата, и с амбициите, които имаха, отговорността, която поеха през сезона, и упорития труд, който вложиха, всичко става по-лесно. По-лесно в смисъл да се опитаме да бъдем конкурентоспособни, да бъдем най-добрата версия на това, което имахме в онзи момент. Стъпка по стъпка изградихме нещо, което ни позволи да празнуваме в края на сезона", подчерта Киву.

„Историята на този клуб винаги е имала велики нападатели, които са дали най-доброто от себе си за клуба. Лаутаро е нещо специално, защото все още играе за нас и може да продължи да подобрява статистиката си. Като погледна голмайсторите в историята на Интер, той е номер 3, а все още е тук, все още е част от този отбор, част от този клуб и мисля, че ще напише още много страници в историята на клуба", добави Кристиан Киву.

Снимки: Imago

