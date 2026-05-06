Анри: Този Арсенал е съвсем друго ниво в сравнение с „Непобедимите“

В студиото на CBS легендата на Арсенал Тиери Анри не скри възхищението си от настоящия отбор на "артилеристите", който си осигури класиране за финала на Шампионската лига, без да допусне нито една загуба през целия сезон в турнира. Това стана след победата снощи с 1:0 над Атлетико Мадрид в реванша от полуфиналите.

Легендата на Арсенал, който все още е голмайстор номер едно на клуба с 228 попадения, дори смята, че този състав е по-добър от онзи на „Непобедимите“, спечелил титлата през сезон 2003/2004 без нито една загуба в Премиър лийг.

🚨🗣️ | Thierry Henry in Arsenal reaching the champions league final:



“when you look at what this group has achieved, you have to take a step back and really digest it. People talk about the 'Invincibles' of 2004, but what this team has done navigating the Champions League… pic.twitter.com/omVpaib9dd — Troll Touchline (@TrollTouchline) May 5, 2026

„Когато погледнем какво постигна този отбор, трябва да направим крачка назад, за да го оценим наистина. Често говорим за „Непобедимите“ от 2004 г., но какво да кажем за това, което този отбор постигна, преминавайки през Шампионската лига без загуба? Това е съвсем друго ниво.

В Европа нямаш право на грешка. Видяхме го много ясно в този полуфинал срещу Атлетико. Всички си казаха: „Това е кошмар“, защото знаем как те обичат да те въвличат в калта. Но Арсенал остана търпелив. Те ги победиха в собствената им игра, в една партия ментален шах. Фактът, че успяха да отстранят отбор, специализиран в „тъмните изкуства“, и в същото време да запазят серията си без загуба, ми показва, че това не е просто талантлив отбор, а и изключително издръжлив", обясни Анри в ефира на CBS.

Sur le plateau de CBS, Thierry Henry n'a pas caché son admiration pour cette formation d'Arsenal, qualifiée mardi pour la finale de Ligue des champions sans avoir connu la moindre défaite de la saison

Според бившия голмайстор на отбора, този тим на „артилеристите“ вече е оставил своя отпечатък в историята. „Да достигнеш финала без загуба означава да заявиш на целия свят, че Арсенал предефинира стандартите. Аз съм преди всичко фен и да видя моя клуб да въплъщава ДНК-то на северен Лондон с толкова класа и решителност... Това ме просълзява. Имат още един мост за преминаване, но вече са спечелили уважението на всеки, който обича този спорт. Микел Артета е направил чудеса, за да изгради този отбор“, добави Анри.