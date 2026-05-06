  Sportal.bg
  Арсенал
  Анри: Този Арсенал е съвсем друго ниво в сравнение с „Непобедимите"

  • 6 май 2026 | 12:07
  • 2481
  • 3

В студиото на CBS легендата на Арсенал Тиери Анри не скри възхищението си от настоящия отбор на "артилеристите", който си осигури класиране за финала на Шампионската лига, без да допусне нито една загуба през целия сезон в турнира. Това стана след победата снощи с 1:0 над Атлетико Мадрид в реванша от полуфиналите.

Според Рууни в Арсенал са прекалили с празненствата след успеха над Атлетико

Легендата на Арсенал, който все още е голмайстор номер едно на клуба с 228 попадения, дори смята, че този състав е по-добър от онзи на „Непобедимите“, спечелил титлата през сезон 2003/2004 без нито една загуба в Премиър лийг.

„Когато погледнем какво постигна този отбор, трябва да направим крачка назад, за да го оценим наистина. Често говорим за „Непобедимите“ от 2004 г., но какво да кажем за това, което този отбор постигна, преминавайки през Шампионската лига без загуба? Това е съвсем друго ниво.

В Европа нямаш право на грешка. Видяхме го много ясно в този полуфинал срещу Атлетико. Всички си казаха: „Това е кошмар“, защото знаем как те обичат да те въвличат в калта. Но Арсенал остана търпелив. Те ги победиха в собствената им игра, в една партия ментален шах. Фактът, че успяха да отстранят отбор, специализиран в „тъмните изкуства“, и в същото време да запазят серията си без загуба, ми показва, че това не е просто талантлив отбор, а и изключително издръжлив", обясни Анри в ефира на CBS.

Според бившия голмайстор на отбора, този тим на „артилеристите“ вече е оставил своя отпечатък в историята. „Да достигнеш финала без загуба означава да заявиш на целия свят, че Арсенал предефинира стандартите. Аз съм преди всичко фен и да видя моя клуб да въплъщава ДНК-то на северен Лондон с толкова класа и решителност... Това ме просълзява. Имат още един мост за преминаване, но вече са спечелили уважението на всеки, който обича този спорт. Микел Артета е направил чудеса, за да изгради този отбор“, добави Анри.

