Артета: Чакахме дълго този финал

Мениджърът на Арсенал Микел Артета коментира победата с 1:0 над Атлетико Мадрид, която класира отбора му на финал в Шампионската лига.

„Гордея се и се радвам за всички. Чакахме дълго за този финал и съм изключително щастлив, че го постигнахме пред нашите фенове. Днес привържениците ни се гордеят с нас“, заяви Артета.

Арсенал продължи впечатляващата си серия срещу испански отбори в ШЛ

„Атлетико е много борбен отбор, който е изиграл множество подобни мачове и притежава голям опит. Голът ни постави в изгодна позиция, но след това трябваше да удържим преднината и да проявим търпение. Демонстрирахме зрялост“, добави той.

„Познаваме се добре с Диего Симеоне. За всеки е трудно, когато си толкова близо до успеха, но ти го отнемат. Съчувствам му, защото знам какво е усещането. Бях в неговата позиция преди година“, завърши испанският специалист.

Снимки: Imago