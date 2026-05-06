Арсенал продължи впечатляващата си серия срещу испански отбори в ШЛ

Арсенал се класира за финала на Шампионската лига, след като елиминира Атлетико Мадрид в полуфиналите с общ резултат 2:1 (1:1, 1:0). С този успех „топчиите“ удължиха серията си без загуба срещу испански съперници в турнира на 10 поредни срещи. В тази поредица английският клуб записа 8 победи и 2 равенства.

Статистиката на Арсенал у дома срещу испански тимове е също толкова впечатляваща – от 16 мача лондончани са загубили само веднъж, като са постигнали 10 победи и 5 равенства. Освен това, „топчиите“ спечелиха последните си 4 двубоя в надпреварата, без да допуснат нито един гол.

20 - Arsenal have reached the @ChampionsLeague final for the first time since 2006 – the longest period between European Cup/CL finals by a team in the competition since Atlético Madrid in 2014 (40 years), and longest by an English side since Liverpool in 2005 (also 20). Slate. pic.twitter.com/MyljHNVGXl — OptaJoe (@OptaJoe) May 5, 2026

По пътя към финала в турнира Арсенал не регистрира нито една загуба. От изиграчните 14 мача съставът на Микел Артета постигна 11 победи и 3 равенства.

Лондончани ще играят на финал за втори път в историята си, след като преди 20 години загубиха от Барселона.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages