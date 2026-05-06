Симеоне пак показа буйния си нрав, налетя на бившия си спортен директор

В края на снощния полуфинален мач между Арсенал и Атлетико Мадрид, завършил 1:0 за "топчиите", наставникът на "дюшекчиите" Диего Симеоне отново показа буйния си нрав. Аржентинецът се скара и блъсна бившия спортен директор на клуба Андреа Берта, който сега заема същата позиция в лондонския тим.

На фона на общото напрежение между двата отбора, Симеоне бутна Берта, с когото поддържаха добри отношения по време на съвместния им престой на „Метрополитано“. Случката се разигра в решаващите моменти на срещата, която завърши с елиминирането на Атлетико от Арсенал.

Причина за конфликта стана действието на италианския директор, който навлезе на терена, за да аплодира и да настоява за край на мача. Симеоне не одобри поведението му, приближи се до него, избута го леко и му каза да спре. Веднага след това двамата бяха разтървани от щабовете на двата отбора.

Берта работи в Атлетико цели 12 години - между 2013 и 2025 г., като първо бе технически директор, а след това и спортен такъв. Говорейки за бившия си колега през януари миналата година, Симеоне каза: „Не мога да давам оценка на това, което решава клубът. Благодарен съм за работата, която Андреа свърши с нас, имахме много здрави отношения, без да сме съгласни по някои неща, както се случва, но търсехме най-доброто за Атлетико. Той даде всичко, което можеше, за Атлетико, благодаря му за това време и му пожелавам всичко най-добро.“

Диего Симеоне: Стигнахме много по-далеч, отколкото очаквахме

Това не беше единственият конфликт в края на двубоя. Мениджърът на Арсенал Микел Артета също беше сред главните действащи лица с няколко свои прояви. Баският специалист успя да класира отбора си на финал, докато неговият спортен директор влезе в пререкание с треньора, с когото е работил в продължение на десетилетие. Симеоне и мениджърът на Арсенал Микел Артета получиха по един жълт картон по време на мача.

Снимки: Gettyimages