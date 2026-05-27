Артета е мениджър на сезона в Премиър лийг

Испанският наставник на Арсенал Микел Артета беше обявен за най-добър мениджър в Премиър лийг за сезон 2025/26. Той заслужи приза в конкуренцията на Пеп Гуардиола, Андони Ираола, Кийт Андрюс, Режис льо Бри и Майкъл Карик.



Под ръководството на Артета "топчиите" триумфираха с титлата в Англия. Те събраха 85 точки в 38-те кръга от шампионата, изпреварвайки с цели 7 точки най-близкия си преследвач Манчестър Сити. Това е първа титла за Арсенал от 22 години насам.

Guiding Arsenal to their first Premier League title in 22 years 🔝



Mikel Arteta is your @barclaysfooty Manager of the Season 👏 pic.twitter.com/9sWZjCVBZT — Premier League (@premierleague) May 26, 2026

Артета пое лондонския тим през декември 2019 г. Оттогава, освен шампионската титла, той изведе Арсенал до спечелването на ФА Къп и два пъти "Карабао Къп".

В събота възпитаниците на Артета ще се изправят срещу Пари Сен Жермен във финала на Шампионската лига. Двубоят ще се състои на стадион „Пушкаш Арена“ в Будапеща.

Снимки: Gettyimages