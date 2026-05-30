Интер се отдалечава от Мухаремович, но има резервен вариант

Интер отдавна е свързван с потенциален трансфер на Тарик Мухаремович от Сасуоло, но според последните информации в Италия, сделка за Еван Ндика от Рома изглежда все по-вероятна.

"Нерадзурите" се стремят да подсилят състава си след спечеления домашен дубъл. Защитата е зона, която се нуждае от внимание след напускането на Франческо Ачерби, Матео Дармиан и вероятното такова на Стефан де Фрай. Съществува и сценарий, при който Ян Бисек може да премине в Байерн (Мюнхен).

Очаква се Алесандро Бастони да остане. Той беше свързван с трансфер в Барселона, но впоследствие „блаугранас“ решиха да инвестират по-голямата част от ограничения си бюджет в закупуването на Антъни Гордън от Нюкасъл.

Що се отнася до новите попълнения, Интер отдавна следи Мухаремович и Умар Соле от Удинезе. Соле остава възможен вариант за това лято, но, според „Гадзета дело Спорт“, преговорите със Сасуоло за Мухаремович изглеждат все по-сложни. „Неровердите“ искат висока сума за босненеца, тъй като ще трябва да прехвърлят 50% от всяка трансферна такса на бившия му клуб Ювентус. Освен това, Сасуоло се надява на силно представяне на защитника на предстоящото Световно първенство, което може да привлече по-широк интерес и да повиши трансферната му цена.

При подобно стечение на обстоятелствата, Интер може да се пренасочи към Еван Ндика от Рома. Котдивоарецът е ключов играч в състава на „джалоросите“, но в Рома знаят, че трябва да съберат около 60 милиона евро до 30 юни, за да спазят правилата за финансов феърплей. Евентуална солидна оферта за играч като Ндика или евентуално Ману Коне може да се окаже трудна за отхвърляне, твърдят в Италия.

Снимки: Gettyimages