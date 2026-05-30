Интер се отдалечава от Мухаремович, но има резервен вариант

  • 30 май 2026 | 05:22
Интер отдавна е свързван с потенциален трансфер на Тарик Мухаремович от Сасуоло, но според последните информации в Италия, сделка за Еван Ндика от Рома изглежда все по-вероятна.

"Нерадзурите" се стремят да подсилят състава си след спечеления домашен дубъл. Защитата е зона, която се нуждае от внимание след напускането на Франческо Ачерби, Матео Дармиан и вероятното такова на Стефан де Фрай. Съществува и сценарий, при който Ян Бисек може да премине в Байерн (Мюнхен).

Очаква се Алесандро Бастони да остане. Той беше свързван с трансфер в Барселона, но впоследствие „блаугранас“ решиха да инвестират по-голямата част от ограничения си бюджет в закупуването на Антъни Гордън от Нюкасъл.

Що се отнася до новите попълнения, Интер отдавна следи Мухаремович и Умар Соле от Удинезе. Соле остава възможен вариант за това лято, но, според „Гадзета дело Спорт“, преговорите със Сасуоло за Мухаремович изглеждат все по-сложни. „Неровердите“ искат висока сума за босненеца, тъй като ще трябва да прехвърлят 50% от всяка трансферна такса на бившия му клуб Ювентус. Освен това, Сасуоло се надява на силно представяне на защитника на предстоящото Световно първенство, което може да привлече по-широк интерес и да повиши трансферната му цена.

При подобно стечение на обстоятелствата, Интер може да се пренасочи към Еван Ндика от Рома. Котдивоарецът е ключов играч в състава на „джалоросите“, но в Рома знаят, че трябва да съберат около 60 милиона евро до 30 юни, за да спазят правилата за финансов феърплей. Евентуална солидна оферта за играч като Ндика или евентуално Ману Коне може да се окаже трудна за отхвърляне, твърдят в Италия.

Снимки: Gettyimages

Монца на Вальо Антов се огъна в реванша, но издрапа до Серия "А"

Първи голям летен трансфер: Антъни Гордън подписа с Барселона

Треньорът на Хофенхайм подписа нов договор

Новозеландски национал отложи сватбата си заради Световното първенство

Временният селекционер на "Скуадра адзура": Футболът в Италия е в ръцете на мошеници

Кимих: Нямаме проблем на вратарския пост, защото Нойер е най-добрият

Огромен късмет и невероятен Бонман спасиха Лудогорец от пълен крах, Локо (Пд) повтори поражението от ЦСКА

Абонаменти от 194.8 до 3000 евро за новата "Армия"

"Левски на левскарите" покани Бостанджиев на среща

Още един шокиращ обрат в Париж: бразилски тийнейджър постави на колене великия Джокович

Луис Енрике: Арсенал си заслужиха титлата в Англия, нямаше отбор с по-трудна програма от ПСЖ

Артета преди финала: Тук сме, за да отнемем трофея от ПСЖ

