Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лацио
  3. Гатузо уговаря основни футболисти на Лацио да не си тръгват

Гатузо уговаря основни футболисти на Лацио да не си тръгват

  • 30 май 2026 | 04:08
  • 339
  • 0
Гатузо уговаря основни футболисти на Лацио да не си тръгват

Въпреки че официалното му представяне предстои след няколко седмици, Дженаро Гатузо вече е започнал работа в Лацио. Според информации от Италия, новият треньор прави всичко възможно, за да убеди Марио Хила и Алесио Романьоли да останат в отбора и през сезон 2026/27.

Бившият селекционер на италианския национален отбор има споразумение да поеме Лацио от Маурицио Сари с първоначален двугодишен договор. Той се стреми да изгради връзки с новите си играчи и да убеди някои от тях да останат в клуба за предстоящата кампания. През последните дни Гатузо е провел множество телефонни разговори с футболистите и вече получава положителни сигнали от някои от ключовите фигури в състава.

Треньорът познава добре Матия Дзакани и Николо Ровела от съвместната им работа в националния отбор на Италия. Той смята Кенет Тейлър за „централна фигура“ в проекта на "орлите".

Хила и Романьоли са сред играчите с най-голяма вероятност да напуснат Лацио това лято. След позитивните разговори с новия треньор обаче, те вече не са толкова убедени в решението си.

Гатузо е разговарял и с Данило Каталди, Адам Марушич и Патрик, които счита за важни лидери в съблекалнята.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Монца на Вальо Антов се огъна в реванша, но издрапа до Серия "А"

Монца на Вальо Антов се огъна в реванша, но издрапа до Серия "А"

  • 29 май 2026 | 23:41
  • 2706
  • 2
Първи голям летен трансфер: Антъни Гордън подписа с Барселона

Първи голям летен трансфер: Антъни Гордън подписа с Барселона

  • 29 май 2026 | 22:51
  • 7325
  • 37
Треньорът на Хофенхайм подписа нов договор

Треньорът на Хофенхайм подписа нов договор

  • 30 май 2026 | 00:58
  • 1066
  • 0
Новозеландски национал отложи сватбата си заради Световното първенство

Новозеландски национал отложи сватбата си заради Световното първенство

  • 30 май 2026 | 06:04
  • 1375
  • 0
Временният селекционер на "Скуадра адзура": Футболът в Италия е в ръцете на мошеници

Временният селекционер на "Скуадра адзура": Футболът в Италия е в ръцете на мошеници

  • 29 май 2026 | 21:28
  • 4652
  • 6
Кимих: Нямаме проблем на вратарския пост, защото Нойер е най-добрият

Кимих: Нямаме проблем на вратарския пост, защото Нойер е най-добрият

  • 29 май 2026 | 21:18
  • 877
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Огромен късмет и невероятен Бонман спасиха Лудогорец от пълен крах, Локо (Пд) повтори поражението от ЦСКА

Огромен късмет и невероятен Бонман спасиха Лудогорец от пълен крах, Локо (Пд) повтори поражението от ЦСКА

  • 29 май 2026 | 21:48
  • 64696
  • 399
Абонаменти от 194.8 до 3000 евро за новата "Армия"

Абонаменти от 194.8 до 3000 евро за новата "Армия"

  • 30 май 2026 | 01:27
  • 4816
  • 47
"Левски на левскарите" покани Бостанджиев на среща

"Левски на левскарите" покани Бостанджиев на среща

  • 29 май 2026 | 21:21
  • 18263
  • 61
Още един шокиращ обрат в Париж: бразилски тийнейджър постави на колене великия Джокович

Още един шокиращ обрат в Париж: бразилски тийнейджър постави на колене великия Джокович

  • 29 май 2026 | 22:22
  • 10207
  • 13
Луис Енрике: Арсенал си заслужиха титлата в Англия, нямаше отбор с по-трудна програма от ПСЖ

Луис Енрике: Арсенал си заслужиха титлата в Англия, нямаше отбор с по-трудна програма от ПСЖ

  • 29 май 2026 | 18:00
  • 11701
  • 13
Артета преди финала: Тук сме, за да отнемем трофея от ПСЖ

Артета преди финала: Тук сме, за да отнемем трофея от ПСЖ

  • 29 май 2026 | 20:05
  • 6101
  • 24