Гатузо уговаря основни футболисти на Лацио да не си тръгват

Въпреки че официалното му представяне предстои след няколко седмици, Дженаро Гатузо вече е започнал работа в Лацио. Според информации от Италия, новият треньор прави всичко възможно, за да убеди Марио Хила и Алесио Романьоли да останат в отбора и през сезон 2026/27.

Бившият селекционер на италианския национален отбор има споразумение да поеме Лацио от Маурицио Сари с първоначален двугодишен договор. Той се стреми да изгради връзки с новите си играчи и да убеди някои от тях да останат в клуба за предстоящата кампания. През последните дни Гатузо е провел множество телефонни разговори с футболистите и вече получава положителни сигнали от някои от ключовите фигури в състава.

Треньорът познава добре Матия Дзакани и Николо Ровела от съвместната им работа в националния отбор на Италия. Той смята Кенет Тейлър за „централна фигура“ в проекта на "орлите".

Хила и Романьоли са сред играчите с най-голяма вероятност да напуснат Лацио това лято. След позитивните разговори с новия треньор обаче, те вече не са толкова убедени в решението си.

Гатузо е разговарял и с Данило Каталди, Адам Марушич и Патрик, които счита за важни лидери в съблекалнята.

