Лудогорец ще е поставен във всички кръгове на Лигата на конференциите

Лудогорец си осигури участие в Лигата на конференциите през сезон 2026/27, след като спечели баража срещу Локомотив (Пловдив) и “орлите” ще трябва да започнат европейския си поход от втория квалификационен кръг на третия по сила турнир на УЕФА – по т.нар. Основен път.

Звучи като дълъг и труден маратон, но има добра новина – на хартия Лудогорец е сред най-силните отбори в цялата квалификация и ще бъде поставен във всеки един кръг – втори квалификационен, трети квалификационен и плейофа.

Цялата сметка опира до клубния коефициент на УЕФА, който определя поставянето при жребиите. След поредната силна европейска есен и зима – с участие в груповата фаза на Лига Европа и отпадане едва на плейофа за директните елиминации – клубният коефициент на Лудогорец вече е около 28.750. Това е стойност, която в света на Лигата на конференциите е почти аристократична. Във втори квалификационен кръг само 6 отбора имат по-висок коефициент от Лудогорец, като най-високопоставен е Брага с 63.750, а втори Аякс с 58.250, но с тези отбори „орлите“ няма как да се срещнат поне до основната фаза.

Втори квалификационен кръг (стартова позиция). Жребият за този кръг е насрочен за 17 юни 2026 г., а двубоите се играят в края на юли. Тук Лудогорец влиза директно и с коефициента си попада сред поставените – съперникът ще е отбор от непоставените, без право да бъде от същата държава (в случая ЦСКА 1948). С най-висок коефициент там е Пеневежиш от Литва, а с най-нисък Колрейн от Северна Ирландия.

Трети квалификационен кръг. Ако “орлите” преодолеят първата си преграда, отново ги чака статут на поставен отбор. На този етап в схемата се вливат и отпадналите от Лига Европа, но дори срещу тях коефициентът на Лудогорец остава по-висок.

Плейоф. Последната крачка преди влизането в основната фаза. И тук картината е същата: при евентуален успех в третия кръг Лудогорец влиза като поставен отбор.

Тук е мястото да се направи едно уточнение, което често обърква феновете. В Лигата на конференциите има два пътя – шампионски и основен. До този момент Лудогорец е участвал в шампионски път, когато е отпадал от Шампионската лига или Лига Европа. Евентуално по този път може да върви Левски, ако отпадне от първите два турнира. „Сините“ и Лудогорец обаче могат да се засекат в жребий чак в основната фаза, тъй като Лудогорец върви по Основния път, а там поставянето се прави именно на база клубните коефициенти за 2026 г. От друга страна обаче Лудогорец може да се засече в Основния път с ЦСКА, ако „червените“ отпаднат от Лига Европа, но със сигурност няма как да играят един срещу друг.

