Винисиус към съперник: Глупако, после ще ми искаш фланелката

Както във всеки мач, камерите следят отблизо звездата на Реал Мадрид Винисиус Жуниор през всичките 90 минути, разкривайки разговорите му със съперниците. Не направи изключение и последният двубой срещу Еспаньол (2:0), в който бразилецът отбеляза два гола, за да помогне на тима на Арбелоа да предотврати шампионските празненства на Барселона.

Камерите на Movistar Plus+ уловиха словесен сблъсък между Винисиус и Омар Ел Хилали. Мароканецът имаше задачата да пази бразилската звезда, който в един момент от мача му каза: „После ще ми искаш фланелката, но няма да ти я дам. Престани с глупостите, глупак си. Искаш ли да се бием? Ако искаш да играем, да играем. Ще изпаднеш във Втора дивизия“.

В друг епизод, преди изпълнението на корнер или пряк свободен удар, Винисиус упрекна играча на Еспаньол, че го държи, докато играта е спряна: „Чакай, топката не е в игра, а ти вече ме държиш“. Мароканецът му отговори: „А какво искаш да правя?“, на което Винисиус репликира: „Но защо трябва да буташ? Постоянно буташ. Аз съм спокоен, братле. Не, просто е глупав. Иска да се прави на интересен, за да го дават по телевизията“.

Иначе още в 24-тата минута Ел Хилали видя червения картон за нарушение срещу Вини, но след намесата на ВАР главният съдия коригира решението си на само жълт картон.

