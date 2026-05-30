Стърлинг катастрофира, полицията го арестува по подозрение в шофиране под въздействието на наркотици

Бившият английски национал Рахийм Стърлинг е бил задържан от полицията след пътнотранспортно произшествие. Футболистът е заподозрян в шофиране в нетрезво състояние, причинено от употреба на наркотични вещества.

Инцидентът е станал в четвъртък сутринта, когато автомобил Ламборгини се е ударил в мантинела на магистрала M3. Полицията в Хампшър потвърди случая с официално изявление.

„Малко преди девет часа сутринта в четвъртък получихме сигнали, че Ламборгини се е блъснало в мантинелите на южната страна на магистрала M3, близо до кръстовището Минли. В инцидента не са участвали други автомобили и няма пострадали“, се казва в съобщението.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Raheem Sterling has been ARRESTED on suspicion of DRUG driving, possession of Class C drugs, and failing to provide a specimen, following a crash.



Class C drugs include tranquilisers such as valium, plus steroids, laughing gas and GHB.



He has been bailed… pic.twitter.com/uq0WkTmmOx — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 29, 2026

„Шофьорът – 31-годишен мъж от Бъркшър – е арестуван по подозрение в управление на моторно превозно средство под въздействието на наркотици, опасно шофиране, притежание на вещества и отказ да бъде тестван. Той е освободен под гаранция, докато разследването продължава“, допълват от полицията.

През сезон 2025/26 Стърлинг игра за Фейенорд, като не успя да отбележи нито един гол в 8-те мача, в които беше на терена.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago