  Стърлинг катастрофира, полицията го арестува по подозрение в шофиране под въздействието на наркотици

  • 30 май 2026 | 03:34
Бившият английски национал Рахийм Стърлинг е бил задържан от полицията след пътнотранспортно произшествие. Футболистът е заподозрян в шофиране в нетрезво състояние, причинено от употреба на наркотични вещества.

Инцидентът е станал в четвъртък сутринта, когато автомобил Ламборгини се е ударил в мантинела на магистрала M3. Полицията в Хампшър потвърди случая с официално изявление.

„Малко преди девет часа сутринта в четвъртък получихме сигнали, че Ламборгини се е блъснало в мантинелите на южната страна на магистрала M3, близо до кръстовището Минли. В инцидента не са участвали други автомобили и няма пострадали“, се казва в съобщението.

„Шофьорът – 31-годишен мъж от Бъркшър – е арестуван по подозрение в управление на моторно превозно средство под въздействието на наркотици, опасно шофиране, притежание на вещества и отказ да бъде тестван. Той е освободен под гаранция, докато разследването продължава“, допълват от полицията.

През сезон 2025/26 Стърлинг игра за Фейенорд, като не успя да отбележи нито един гол в 8-те мача, в които беше на терена.

Снимки: Imago

