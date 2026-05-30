Абонаменти от 194.8 до 3000 евро за новата "Армия"

ЦСКА до броени дни ще пусне в продажба абонаментните карти за завръщането на стадион „Българска армия“, а вече са ясни и цените за отделните сектори, пише „Тема Спорт“. Според последните информации, в Борисовата градина сезонните билети ще струват между 194.8 и 3000 евро. Най-ниска и символична в стойността си е цената за емблематичния сектор "Г". За първи път в историята ЦСКА ще продава абонаментни карти и за сектор "Б", където запазено място в домакинската част от трибуната ще струва 250 евро.

Сектор "В" ще е разделен на две категории. Централната му част ще е с по-скъпи карти и билети. Абонамент за зоните В14 и вътрешните части на В13 и В15 ще струва 480 евро, а за В12, В13 откъм сектор "Г", В15 откъм сектор Б и В16  ще е с цена от 400 евро.

Най-евтиното запазено място за кампанията в сектор "А" ще бъде в зона Бронз. То ще е на стойност 800 евро откъм гостуващата част на сектор "Б" и 1200 евро откъм сектор "Г". Чувствително най-скъпите абонаментни карти ще бъдат за зона Силвър – централната трибунна част на сектор "А". Там цената ще е 3000 евро. Както е известно, тази зона разполага и със собствен ресторант с изглед към терена, както и 84 места за хора с увреждания.

В централната трибуна ще има още две категории – Голд и Платинум, които ще се състоят от общо 28 скай бокса с 10 до 24 места. Там наемане за сезона ще струва между 120 000 и 180 000 евро!

Както е известно, абонаментните карти осигуряват място на всички домакинства в първенството и турнира за купата на България (без финала) и дават предимство при закупуването на билет за евротурнирите.

Планираните цени на билетите за вътрешните мачове също са ясни. Пропуск в секторите зад вратите ще е 15 евро, в сектор "В" – 25 и 30 евро, в зона Бронз – 50 и 70 евро, а в зона Силвър – 180 евро.

Целта на ЦСКА е „Българска армия“ да е готов още за началото на новия сезон в средата на юли.

