Моуриньо държи да върне най-добрия халф в Серия "А" обратно в Реал Мадрид

Бъдещият наставник на Реал Мадрид Жозе Моуриньо е наясно с избора си за едно от първите нови попълнения през втория си престой в клуба.

Както съобщава Джанлука Ди Марцио, Специалния държи да има в състава си Нико Пас от Комо, който беше определен за най-добър халф в Серия "А" за изминалия сезон. Аржентинският талант се отчете с 12 гола и 7 асистенции в 35 мача в италианския елит, извеждайки тима на Сеск Фабрегас до историческо първо участие в Шампионска лига.

🚨 José Mourinho wants Nico Paz back at Real Madrid NOW. 🇦🇷



The new Real Madrid boss is pushing for the club to activate their buy-back option and has no intention of allowing the midfielder to spend another season on loan at Como.



Mourinho sees Nico as part of his plans for… pic.twitter.com/KBvbYUKX7P — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) May 29, 2026

Именно Реал Мадрид е предишният клуб на 21-годишния играч, като оттам имат две възможности да си го върнат обратно на изгодна цена: за 9 млн. евро още сега или за 10 млн. догодина. Преди дни именно Ди Марцио съобщи, че желанието на самия Пас е да изкара трети пореден сезон с фланелката на Комо.

Междувременно, президентът на италианския клуб Мирван Суварсо говори по темата пред “Скай Спорт”. “Всички знаят за правото на Реал Мадрид да си върне футболиста. Ние обаче винаги се опитваме да гледаме позитивно на живота. Преди години никога нямаше да си представим, че бихме имали играч като него. Благодарим на щедростта на Реал Мадрид, който ни позволи да го привлечем. Това беше една отлична сделка”, коментира той.

