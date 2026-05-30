Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Моуриньо държи да върне най-добрия халф в Серия "А" обратно в Реал Мадрид

Моуриньо държи да върне най-добрия халф в Серия "А" обратно в Реал Мадрид

  • 30 май 2026 | 10:12
  • 6875
  • 3

Бъдещият наставник на Реал Мадрид Жозе Моуриньо е наясно с избора си за едно от първите нови попълнения през втория си престой в клуба.

Както съобщава Джанлука Ди Марцио, Специалния държи да има в състава си Нико Пас от Комо, който беше определен за най-добър халф в Серия "А" за изминалия сезон. Аржентинският талант се отчете с 12 гола и 7 асистенции в 35 мача в италианския елит, извеждайки тима на Сеск Фабрегас до историческо първо участие в Шампионска лига.

Именно Реал Мадрид е предишният клуб на 21-годишния играч, като оттам имат две възможности да си го върнат обратно на изгодна цена: за 9 млн. евро още сега или за 10 млн. догодина. Преди дни именно Ди Марцио съобщи, че желанието на самия Пас е да изкара трети пореден сезон с фланелката на Комо.

Междувременно, президентът на италианския клуб Мирван Суварсо говори по темата пред “Скай Спорт”. “Всички знаят за правото на Реал Мадрид да си върне футболиста. Ние обаче винаги се опитваме да гледаме позитивно на живота. Преди години никога нямаше да си представим, че бихме имали играч като него. Благодарим на щедростта на Реал Мадрид, който ни позволи да го привлечем. Това беше една отлична сделка”, коментира той.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Новозеландски национал отложи сватбата си заради Световното първенство

Новозеландски национал отложи сватбата си заради Световното първенство

  • 30 май 2026 | 06:04
  • 3500
  • 0
Ювентус планира оферта за Камавинга

Ювентус планира оферта за Камавинга

  • 30 май 2026 | 05:46
  • 2524
  • 1
Интер се отдалечава от Мухаремович, но има резервен вариант

Интер се отдалечава от Мухаремович, но има резервен вариант

  • 30 май 2026 | 05:22
  • 2993
  • 1
Стърлинг катастрофира, полицията го арестува по подозрение в шофиране под въздействието на наркотици

Стърлинг катастрофира, полицията го арестува по подозрение в шофиране под въздействието на наркотици

  • 30 май 2026 | 04:57
  • 4288
  • 0
Отаменди вече е футболист на Ривър Плейт

Отаменди вече е футболист на Ривър Плейт

  • 30 май 2026 | 04:35
  • 2753
  • 0
Гатузо уговаря основни футболисти на Лацио да не си тръгват

Гатузо уговаря основни футболисти на Лацио да не си тръгват

  • 30 май 2026 | 04:08
  • 2701
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Левски обяви раздялата си с Рилдо

Левски обяви раздялата си с Рилдо

  • 30 май 2026 | 10:22
  • 2798
  • 11
Финалът в Шампионската лига: нов триумф за ПСЖ или първа титла за Арсенал?

Финалът в Шампионската лига: нов триумф за ПСЖ или първа титла за Арсенал?

  • 30 май 2026 | 07:00
  • 8785
  • 50
Абонаменти от 194.8 до 3000 евро за новата "Армия"

Абонаменти от 194.8 до 3000 евро за новата "Армия"

  • 30 май 2026 | 01:27
  • 21521
  • 129
Лудогорец ще е поставен във всички кръгове на Лигата на конференциите

Лудогорец ще е поставен във всички кръгове на Лигата на конференциите

  • 30 май 2026 | 10:36
  • 2130
  • 4
На живо: Лудогорец и Левски в битка за първото място при 17-годишните, два бързи гола доближават "орлите" до титлата

На живо: Лудогорец и Левски в битка за първото място при 17-годишните, два бързи гола доближават "орлите" до титлата

  • 30 май 2026 | 11:05
  • 4722
  • 2