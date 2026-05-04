Арбелоа: Трябва за завършваме мача с фланелки, пропити с пот, кал, усилия и саможертва

Реал Мадрид победи Еспаньол с 2:0 в сблъсъка между двата тима от 34-тия кръг на Ла Лига. Въпреки това треньорът Алваро Арбелоа трябваше да коментира неща, които не са свързани с мача. Напрежението около Килиан Мбапе расте. Недоволството в клуба е осезаемо, а сред феновете е още по-голямо. Причината е, че докато се възстановяваше от контузия, нападателят замина на почивка в Италия и се прибра в Мадрид едва 12 минути преди мача с Еспаньол. Тази ситуация предизвика множество коментари и стана основна тема на пресконференцията на Арбелоа след мача.

„Цялото планиране за контузените играчи се наблюдава и управлява от медицинския щаб на Реал Мадрид. Те са тези, които контролират кога някой трябва да бъде във Валдебебас и кога не. Оттам нататък всеки прави каквото сметне за добре в свободното си време. В това не мога да се меся. Не се съмнявам в ангажираността на нито един от моите играчи. Вярвам, че всички знаят колко важни са тези мачове за нас, разбират какво представляват, къде се намират и какъв късмет имаме да сме в Реал Мадрид“, заяви Арбелоа.

За разлика от коментарите си за Мбапе, треньорът беше изключително ласкав към Винисиус Жуниор, който отново изнесе силен мач в отсъствието на френската звезда.

„Как да оценя мача му? Лесно е – той отново изигра страхотен мач, вкара два гола и беше лидер в атака. Пълна заплаха всеки път, когато поеме топката – агресивен, интелигентен, смел и постоянен. Смених го, за да го запазя, защото не исках да рискувам отсъствието му в „Ел Класико“. Той свърши и огромна работа в защита, за което винаги съм му благодарен. Той е роден лидер, съотборник, когото всички обичат, и страхотен човек. Много съм горд, че ми е играч. Имам огромен късмет. Талантът сам по себе си не е достатъчен“, каза още треньорът.

На въпрос дали Винисиус е по-ангажиран от Мбапе, Арбелоа отговори уклончиво, но с ясно послание: „Не правя сравнения между играчи. Нуждаем се от всички. Често им казвам, че ме боли, когато виждаме, че другите отбори тичат повече от нас. Трябва да сме много по-мобилни, да търсим повече свободни пространства.“

Той завърши с думи за ценностите на клуба.

„Не сме изградили Реал Мадрид с играчи, които излизат на терена, облечени в смокинги, а с такива, които завършват мача с фланелки, пропити с пот, кал, усилия и саможертва. Когато най-добрите играчи в света дойдат тук и разберат какво е Реал Мадрид, тогава талантът се обединява с ангажираността. Това ни прави най-добрия отбор в света“, завърши Арбелоа.

Снимки: Gettyimages