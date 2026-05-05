Ман Сити предложи нов договор на Гвардиол, Реал Мадрид дебне за хърватина

Защитникът на Манчестър Сити Йошко Гвардиол е обект на интерес от страна на Реал Мадрид, докато настоящият му клуб се стреми да удължи договора му.

Според информация на "Ютарни лист", „гражданите“ вече са предложили нов контракт на хърватския национал. Настоящото споразумение на Гвардиол е до 2028 г., но се твърди, че от Манчестър Сити са му предложили впечатляващо удължаване до 2033 г.

В същото време, Реал Мадрид отдавна следи развитието на защитника. Твърди се, че още преди време сънародникът му Лука Модрич е препоръчал на ръководството на мадридския клуб да привлече Гвардиол.

През настоящия сезон хърватинът е изиграл 16 мача в Премиър лийг, в които е отбелязал 2 гола.

Снимки: Gettyimages