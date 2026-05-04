Менди с поредна контузия

  • 4 май 2026 | 09:38
Защитникът Ферланд Менди се контузи още в 14-ата минута при победата на Реал Мадрид с 2:0 над Еспаньол в испанското първенство снощи. Травмата може да сложи край на надеждите му за попадане в състава на Франция за Световното първенство по футбол през лятото.

30-годишният Менди, който претърпя серия от контузии този сезон, игра за френския отбор на Европейското първенство през 2024-та, но оттогава не е бил викан. Бранителят има само девет мача с Реал Мадрид този сезон. Той се контузи в неделя, докато спринтираше към топката, и получи мускулна травма на десния крак.

От Реал Мадрид все още не са разкрили подробности за степента на контузията.

Снимки: Imago

