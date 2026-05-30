Кой ще бъде шампион? Драма до последния кръг в Елитната група до 17 години

  • 30 май 2026 | 07:30
Шампионската битка в Елитната група до 17 години ще бъде решена днес! Последният кръг от сезона противопоставя основните претенденти за титлата - Лудогорец и Левски, които влизат в решителните си двубои с минимална разлика на върха.

Лидерът Лудогорец приема Локомотив (Пловдив) в Разград и съдбата е изцяло в ръцете на "орлите". Тимът се нуждае от задължителна победа, за да си гарантира шампионската титла, без да се интересува от случващото се в София. Разградчани показаха постоянство през целия сезон и влизат в последния мач като фаворити.

В същото време Левски гостува на Славия в столично дерби с огромен залог. "Сините" трябва задължително да спечелят своя двубой и да се надяват Лудогорец да сгреши срещу Локомотив (Пловдив).

Очаква се истинска футболна драма в последния ден на шампионата, а интригата около титлата остава жива до последните 90 минути.

Какво ще се случи в решителните мачове за сезона може да следите НА ЖИВО само в Sportal.bg!

Бивш защитник на Славия: В България се играе добър футбол

  • 30 май 2026 | 02:12
Абонаменти от 194.8 до 3000 евро за новата "Армия"

  • 30 май 2026 | 01:27
Косич: Ядосан съм на футбола! Първо да си почина, после ще говоря за бъдещето

  • 29 май 2026 | 22:18
Бонман каза как спаси три от четирите дузпи срещу Локо, големият герой е бивш национал на България

  • 29 май 2026 | 22:14
Микаел Старе: Скоро Лудогорец отново ще е на върха

  • 29 май 2026 | 22:08
Огромен късмет и невероятен Бонман спасиха Лудогорец от пълен крах, Локо (Пд) повтори поражението от ЦСКА

  • 29 май 2026 | 21:48
Финалът в Шампионската лига: нов триумф за ПСЖ или първа титла за Арсенал?

  • 30 май 2026 | 07:00
Абонаменти от 194.8 до 3000 евро за новата "Армия"

  • 30 май 2026 | 01:27
Първи голям летен трансфер: Антъни Гордън подписа с Барселона

  • 29 май 2026 | 22:51
Още един шокиращ обрат в Париж: бразилски тийнейджър постави на колене великия Джокович

  • 29 май 2026 | 22:22
Огромен късмет и невероятен Бонман спасиха Лудогорец от пълен крах, Локо (Пд) повтори поражението от ЦСКА

  • 29 май 2026 | 21:48
"Левски на левскарите" покани Бостанджиев на среща

  • 29 май 2026 | 21:21
