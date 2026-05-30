Кой ще бъде шампион? Драма до последния кръг в Елитната група до 17 години

Шампионската битка в Елитната група до 17 години ще бъде решена днес! Последният кръг от сезона противопоставя основните претенденти за титлата - Лудогорец и Левски, които влизат в решителните си двубои с минимална разлика на върха.

Лидерът Лудогорец приема Локомотив (Пловдив) в Разград и съдбата е изцяло в ръцете на "орлите". Тимът се нуждае от задължителна победа, за да си гарантира шампионската титла, без да се интересува от случващото се в София. Разградчани показаха постоянство през целия сезон и влизат в последния мач като фаворити.

В същото време Левски гостува на Славия в столично дерби с огромен залог. "Сините" трябва задължително да спечелят своя двубой и да се надяват Лудогорец да сгреши срещу Локомотив (Пловдив).

Очаква се истинска футболна драма в последния ден на шампионата, а интригата около титлата остава жива до последните 90 минути.

