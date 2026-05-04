Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Легендата Касияс: Продължаваме да сме по-добри, дори и в това (макар и да е негативно)

Легендата Касияс: Продължаваме да сме по-добри, дори и в това (макар и да е негативно)

  • 4 май 2026 | 11:18
  • 273
  • 0
Легендата Касияс: Продължаваме да сме по-добри, дори и в това (макар и да е негативно)

Легендарният вратар на Реал Мадрид, Икер Касияс, коментира в своя профил в социалната мрежа X (преди Twitter) новина на вестник „Ел Мундо Депортиво“. Статията бе озаглавена „Три шпалира между Барса и Мадрид, два от „кулес“ и един от „лос бланкос“ и разглежда различните случаи, в които на Реал Мадрид и ФК Барселона се е налагало да правят шпалир на вечния си съперник.

Винисиус отложи купона на Барселона и спести унижение на Реал Мадрид
Винисиус отложи купона на Барселона и спести унижение на Реал Мадрид

Каталунското издание подчертава, че „през последните десетилетия, след спечелена титла в предишните кръгове, между Барса и Реал Мадрид е имало три шпалира – два от страна на „блаугранас“ към „белите“ и един от мадридчани към каталунците.

„Продължаваме да сме по-добри, дори и в това (макар и да е негативно)“, сподели Касияс със своите над 9 милиона последователи в "Инстаграм".

Коментарът на 44-годишния Касияс дойде малко след като Реал Мадрид победи РКД Еспаньол с 2:0, отлагайки поне с един кръг спечелването на титлата в лигата, която изглежда предопределена за Барселона. С преднина от 11 точки пред Реал Мадрид и само 12 оставащи за разиграване, Барса може да спечели Ла Лига, ако победи или завърши наравно срещу Мадрид в „Ел Класико“, което ще се играе на 10 май на „Спотифай Камп Ноу“.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Барела: Гордея се с отбора

Барела: Гордея се с отбора

  • 4 май 2026 | 07:59
  • 744
  • 0
Челси продължава да търси изход от кризата в коварен сблъсък с Нотингам

Челси продължава да търси изход от кризата в коварен сблъсък с Нотингам

  • 4 май 2026 | 07:29
  • 3372
  • 1
Ман Сити няма право на грешка в гостуването на Евертън

Ман Сити няма право на грешка в гостуването на Евертън

  • 4 май 2026 | 07:04
  • 4390
  • 8
Лаутаро Мартинес: Не беше лесно да започнем отначало, след сезон, в който загубихме всичко

Лаутаро Мартинес: Не беше лесно да започнем отначало, след сезон, в който загубихме всичко

  • 4 май 2026 | 06:28
  • 1455
  • 0
Интер на Киву! Рекордите на треньора, който спечели титлата в Серия А от „първия опит“

Интер на Киву! Рекордите на треньора, който спечели титлата в Серия А от „първия опит“

  • 4 май 2026 | 06:02
  • 2248
  • 1
Де Дзерби: Момчетата трябваше да "умрат" на терена и го сториха

Де Дзерби: Момчетата трябваше да "умрат" на терена и го сториха

  • 4 май 2026 | 05:00
  • 4401
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Левски отдаде почит на Георги Аспарухов

Левски отдаде почит на Георги Аспарухов

  • 4 май 2026 | 10:15
  • 2957
  • 18
Ботев изиска пълния аудиозапис между съдиите в дербито на Пловдив и отстраняване на Станимир Тренчев от мачовете на клуба

Ботев изиска пълния аудиозапис между съдиите в дербито на Пловдив и отстраняване на Станимир Тренчев от мачовете на клуба

  • 4 май 2026 | 09:50
  • 4663
  • 14
Григор Димитров с най-ниско класиране от 16 години насам, рекорд за Иван Иванов

Григор Димитров с най-ниско класиране от 16 години насам, рекорд за Иван Иванов

  • 4 май 2026 | 09:02
  • 6630
  • 5
Ман Сити няма право на грешка в гостуването на Евертън

Ман Сити няма право на грешка в гостуването на Евертън

  • 4 май 2026 | 07:04
  • 4390
  • 8
Челси продължава да търси изход от кризата в коварен сблъсък с Нотингам

Челси продължава да търси изход от кризата в коварен сблъсък с Нотингам

  • 4 май 2026 | 07:29
  • 3372
  • 1
Винисиус отложи купона на Барселона и спести унижение на Реал Мадрид

Винисиус отложи купона на Барселона и спести унижение на Реал Мадрид

  • 3 май 2026 | 23:55
  • 33623
  • 63