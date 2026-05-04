Легендата Касияс: Продължаваме да сме по-добри, дори и в това (макар и да е негативно)

Легендарният вратар на Реал Мадрид, Икер Касияс, коментира в своя профил в социалната мрежа X (преди Twitter) новина на вестник „Ел Мундо Депортиво“. Статията бе озаглавена „Три шпалира между Барса и Мадрид, два от „кулес“ и един от „лос бланкос“ и разглежда различните случаи, в които на Реал Мадрид и ФК Барселона се е налагало да правят шпалир на вечния си съперник.

Каталунското издание подчертава, че „през последните десетилетия, след спечелена титла в предишните кръгове, между Барса и Реал Мадрид е имало три шпалира – два от страна на „блаугранас“ към „белите“ и един от мадридчани към каталунците.

„Продължаваме да сме по-добри, дори и в това (макар и да е негативно)“, сподели Касияс със своите над 9 милиона последователи в "Инстаграм".

Коментарът на 44-годишния Касияс дойде малко след като Реал Мадрид победи РКД Еспаньол с 2:0, отлагайки поне с един кръг спечелването на титлата в лигата, която изглежда предопределена за Барселона. С преднина от 11 точки пред Реал Мадрид и само 12 оставащи за разиграване, Барса може да спечели Ла Лига, ако победи или завърши наравно срещу Мадрид в „Ел Класико“, което ще се играе на 10 май на „Спотифай Камп Ноу“.

Снимки: Gettyimages