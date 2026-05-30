Ювентус планира оферта за Камавинга

Ювентус проучва възможността за привличането под наем на халфа на Реал Мадрид Едуардо Камавинга. Твърди се, че френският футболист търси повече игрово време, след като не попадна в състава на "петлите" за Световното първенство.

Въпреки че е само на 23 години, Камавинга вече може да се похвали с впечатляваща колекция от трофеи, включваща две титли от Шампионска лига, две титли от Ла Лига и една Купата на Краля. През изминалия сезон обаче французинът бе ограничен до едва 16 мача като титуляр за Реал Мадрид в първенството, което доведе до решението на Дидие Дешан да не го включи в състава на Франция за предстоящия Мондиал.

Тази ситуация може да накара Камавинга да потърси клуб, където ще получава по-постоянни шансове за изява през следващата кампания.

Според "Гадзета дело Спорт", Камавинга не желае да напуска Мадрид за постоянно, но би могъл да бъде изкушен от атрактивна оферта за наем, особено ако тя идва от друг голям клуб, който може да му гарантира повече минути на терена.

Реал Мадрид обмисля да продаде Камавинга

Ювентус проявява сериозен интерес. През последния сезон "бианконерите“ разчитаха предимно на услугите на Мануел Локатели и Кефрен Тюрам, но биха могли да предложат на Камавинга централната роля в халфовата линия, към която той се стреми.

Подобна сделка обаче би станала възможна само ако италианският гранд успее първо да намери нов отбор на Тюн Копмайнерс. Изданието предполага, че за нидерландеца ще бъде трудно да си върне статута на основен футболист след два поредни разочароващи сезона в Торино.

