Мбапе тренира допълнително в опит да подобри формата си преди Ел Класико

Килиан Мбапе е тренирал допълнително в края на миналата седмица в желанието си да подобри максимално формата си за Ел Класико този уикенд. Нападателят на "белите" работи активно върху възстановяването си от контузията, пише вестник "АС". Футболистите на 15-кратния клубен шампион на Европа имаха почивен ден, докато Мбапе пристигна в тренировъчния център на Реал Мадрид, за да работи с физиотерапевти и специалисти по рехабилитация.

Обкръжението на Мбапе отговори на критиките с декларация

През миналата седмица френският национал отново тренира индивидуално в почивния си ден. Мбапе планира да играе в Ел Класико тази неделя. Окончателно решение за участието на голмайстора в дербито между Мадрид и Барса ще бъде взето след преминаването на ядрено-магнитен резонанс в сряда. Каталунците водят с 11 точки в класирането пред Реал Мадрид само четири кръга преди края на сезона.

Мбапе ядоса мадритистите и съотборниците си

Нападателят стана обект на остри критики за поведението си, тъй като отиде на почивка за няколко дни в края на миналата седмица и успя да се прибере минути преди гостуването на Еспаньол. Отсъствието му е било съгласувано с лекарите на клуба, но това не му спести сериозни критики от страна на феновете.

Снимки: Gettyimages