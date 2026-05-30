  Левски обяви раздялата си с Рилдо

Левски обяви раздялата си с Рилдо

  • 30 май 2026 | 10:22
Левски обяви раздялата си с Рилдо

Левски официално обяви, че се разделя с Рилдо Фильо. Бразилецът беше под наем на “Герена”, но не успя да впечатли с изявите си и сега “сините” го връщат на Санта Клара, който държи правата му. Рилдо записа 30 мача с екипа на Левски, в които вкара един гол.

Ето какво пишат "сините":

ПФК Левски информира, че се разделя с Рилдо Фильо. Договорът за наем на 26-годишния атакуващ халф от португалския Санта Клара изтече и той ще се завърне в клуба, който държи правата му.

Със синия екип Рилдо изигра 30 мача, в които отбеляза 1 гол, като бе част от отбора, спечелил шампионската титла през този сезон.

ПФК Левски благодари на Рилдо и му пожелава здраве, щастие и много успехи в кариерата.

