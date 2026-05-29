Новозеландски национал отложи сватбата си заради Световното първенство

Вратарят на Оукланд ФК Майкъл Ууд трябваше да отложи плановете си за сватба, след като беше повикан в националния отбор на Нова Зеландия за Световното първенство. Той призна, че участието му в най-големия футболен турнир "не е лоша причина за отмяна".

Ууд се сгоди преди близо 12 месеца, когато нямаше представа, че ще бъде в плановете на селекционера Дарън Бейзли за Мондиал 2026 и възнамеряваше да се ожени за годеницата си Зана Рентън около финалите на шампионата в Северна Америка между 11 юни и 19 юли.

#NSTsports Auckland FC goalkeeper Michael Woud has had to put his wedding plans on hold after being selected in New Zealand's squad for the World Cup, but he says taking part in soccer's biggest tournament is not a bad reason to cancel.https://t.co/BONUC2dUSc pic.twitter.com/2gK4FPOnqx — New Straits Times (@NST_Online) May 29, 2026

"Годеницата ми наистина ме подкрепи. Не е лошо да отмениш сватбата си заради Световния шампионат. Това се случва само един път на всеки четири години. Просто ще го направим не точно в този момент", каза 27-годишният вратар пред медиите в страната.

Нова Зеландия е в група "G" на турнира с отборите на Белгия, Египет и Иран.

Снимки: Imago