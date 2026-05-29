ДУЗПИ РЕШИХА БИТКАТА ЗА ЕВРОПА МЕЖДУ ЛУДОГОРЕЦ И ЛОКО ПЛОВДИВ - НА ЖИВО С ОТЗИВИТЕ ОТ РАЗГРАД
  Новозеландски национал отложи сватбата си заради Световното първенство

Новозеландски национал отложи сватбата си заради Световното първенство

  • 29 май 2026 | 21:38

  • 29 май 2026 | 21:38
Вратарят на Оукланд ФК Майкъл Ууд трябваше да отложи плановете си за сватба, след като беше повикан в националния отбор на Нова Зеландия за Световното първенство. Той призна, че участието му в най-големия футболен турнир "не е лоша причина за отмяна".

Ууд се сгоди преди близо 12 месеца, когато нямаше представа, че ще бъде в плановете на селекционера Дарън Бейзли за Мондиал 2026 и възнамеряваше да се ожени за годеницата си Зана Рентън около финалите на шампионата в Северна Америка между 11 юни и 19 юли.

"Годеницата ми наистина ме подкрепи. Не е лошо да отмениш сватбата си заради Световния шампионат. Това се случва само един път на всеки четири години. Просто ще го направим не точно в този момент", каза 27-годишният вратар пред медиите в страната.

Нова Зеландия е в група "G" на турнира с отборите на Белгия, Египет и Иран.

