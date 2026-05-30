  Отаменди вече е футболист на Ривър Плейт

Отаменди вече е футболист на Ривър Плейт

  • 30 май 2026 | 04:35
Аржентиският национал Николас Отаменди се завърна в родината си и подписа с Ривър Плейт. Централният защитник парафира договор до края на 2027 година.

Отаменди ще стане свободен агент, след като контрактът му с Бенфика изтече на 30 юни. Въпреки че вече е на 38 години, той продължава да играе на високо ниво и попадна в състава на Аржентина за Мондиал 2026.

Отаменди се присъедини към Бенфика през 2020 година. Той изигра общо 281 мача с екипа на лисабонския гранд, като вкара 18 гола. С “орлите” централният защитник стана шампион на Португалия през сезон 2022/23, спечели веднъж купата и два пъти суперкупата на страната.

В кариерата си Николас Отаменди е играл още за Велес Сарсфийлд, Порто, Валенсия, Атлетико Минейро и Манчестър Сити. За националния отбор има 130 мача, като беше част от състава, който спечели световната титла през 2022 година.

