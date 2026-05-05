"Block out" с гости Тодор Скримов и Лазар Бучков
Лудост по "Ел Класико": хиляди евро за билет и суперпродукция за зрителите

  • 5 май 2026 | 13:13
В неделя вечер (22:00 часа) Барселона и Реал Мадрид ще изживеят на „Спотифай Камп Ноу“ най-напрегнатия си дуел в лигата, със залог за титлата, максимални очаквания и телевизионно излъчване, достойно за високобюджетен филм. Предстои историческо „Класико“ в пълния смисъл на думата. Въпреки че сблъсъците между Барса и Мадрид винаги оставят емблематични моменти, които се помнят дълги години, нито един не е бил като този, който ще се играе в края на седмицата, пише “Спорт”.

Това ще бъде първият мач, в който Барселона може да стане шампион именно срещу вечния си съперник. За 125 години история на клуба и почти сто години история на Ла Лига (от 1929 г.) каталунците никога не са попадали в ситуацията да спечелят титлата срещу своя най-голям опонент. Да, това определено ще бъде историческо „Ел Класико“. Повече от „Ел Класико“.

За Барса това ще бъде прецедент: възможността да триумфира с титлата срещу Реал Мадрид. През 1932 г. се случва обратното – „белият балет“ става шампион след равенство на „Лес Кортс“. Оттогава изтече много вода.

Няколко факта говорят за значимостта на този сблъсък, като един от най-показателните е свързан с билетите за мача на живо. „Истинска лудост“, признават от каталунския клуб. Билетите вече са изчерпани и налични остават само така наречените ВИП пропуски. Цените им са стряскащи: между 2500 и 12 500 евро за билет.

Зрелищна хореография
„Камп Ноу“ ще се премени в празнична премяна, както подобава за големи поводи. Мачът, който може да се превърне в най-запомнящия се в историята на стадиона, ще започне с хореография, подготвена от клуба, чието мото все още не е определено.

За тези, които не могат да присъстват на стадиона, решението е телевизионното излъчване. Това няма да е обикновен ден и за отговорниците за предаването на мача. Вероятно това ще бъде излъчването на мач от Ла Лига с най-много технически детайли в историята на първенството. Очаква се „аудиовизуална суперпродукция“, потвърждават от офисите на Ла Лига.

Ще бъдат използвани общо 37 камери – повече отколкото в който и да е друг мач в историята на лигата. Освен обичайните, предаването ще разполага с камери от последно поколение, сред които и RefCam – камерата, която записва всички движения, решения и коментари на съдията.

Като на кино
Ще бъдат използвани и други камери като Agito, стабилизаторът Ronin и Cinecams.

Agito е роботизирана релсова система, способна да осигури плавни движения на нивото на тревата. Стабилизаторите Ronin позволяват проследяване на главните действащи лица с движещи се камери без вибрации, докато Cinecams са камери с кинематографична естетика, които предоставят близки планове с разфокусиран фон и по-потапяща картина.

Мачът ще може да се гледа на живо в 190 държави. Срещата отново ще има планетарно измерение, превръщайки се в една от големите витрини на световния футбол. Това не е просто големият мач на испанския футбол, а едно от първокласните съдържания, с които Ла Лига промотира своята марка по целия свят.

Мачът за историческия баланс
Сякаш стимулите не са достатъчни, „Класикото“ може да доведе и до пълен исторически баланс между двата отбора. В общата статистика Реал Мадрид е само с една крачка напред със 106 победи срещу 105 за Барса в 263 изиграни мача, а равенствата са 52. Головата разлика е 447 гола за мадридчани срещу 436 за каталунците. „Най-балансираното съперничество в елитния футбол“, хвалят се от Ла Лига.

