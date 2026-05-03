  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  Рунд пореден от ЦСКА - Лудогорец! И двата отбора ще се борят със зъби и нокти за участие в Европа

Рунд пореден от ЦСКА - Лудогорец! И двата отбора ще се борят със зъби и нокти за участие в Европа

  • 3 май 2026 | 07:32
Днес от 19:00 часа ЦСКА и Лудогорец излизат един срещу друг в мач от 32-рия кръг на efbet Лига. Това ще е четвърти двубой помежду им през пролетта. Разградчани стартираха с убедителен домакински успех (3:0) над “червените”. След това футболистите на Христо Янев си върнаха за поражението, отстранявайки своя съперник на полуфинал за Купата след победа с 2:1 в Разград и нулево реми през тази седмица.

Така “орлите” ще завършат за първи път без титла или купа от 14 години насам.

Днешната среща се явява ключова за второто място, даващо директна промоция за Лига на конференциите. Макар ЦСКА да си гарантира финал за Купата, “червените” не могат да се уповават само на това и опцията за участие в Европа през първенството продължава да е актуална. Тя ще остане такава при успех над 14-кратния роден първенец. Ако Лудогорец надделее над софиянци, то ЦСКА на практика ще бъде елиминиран за среброто.

Добрата новина от “Армията” е, че там няма наказани и контузени футболисти.

Не така стоят нещата при Лудогорец. “Орлите” отново ще са без най-опасното си крило - Кайо Видал, който продължава да се възстановява от травма. Куртулуш също е аут, а тежка контузия в реванша за Купата получи Руан Секо, която го вади от игра до края на сезона.

Веласкес дръпна реч пред футболистите, а те го вдигнаха на ръце

