Единият от фаворитите за наследник на Гравина отрече, че ще се кандидатира за президент

Шефът на Аматьорската лига в Италия Джанкарло Абете отрече, че разглежда възможността да се кандидатира за президент на местната футболна федерация (FIGC) след днешната оставка на Габриеле Гравина. Именно той е спряган като единия фаворит за тази позиция, а другият такъв е Джовани Малаго, който доскоро беше начело на Италианския олимпийски комитет, а също така беше отговорник за организацията на Милано-Кортина 2026.
Официално: Италианската футболна федерация ще има нов президент
Запитан дали е готов да наследи Гравина, Абете, който беше президент на FIGC в периода 2007 - 2014 г., отговори: “Това не е проблем, с който се занимавам”. Той също така увери, че не е негова отговорност съдбата на селекционера на Италия Дженаро Гатузо. Освен това 75-годишният футболен ръководител беше попитан относно датата на президентските избори - 22 юни, която е в разгара на Световното първенство, в което “Скуадра адзура” няма да участва. “Тя е нормална, защото има краен срок за провеждането на избори. Така че те трябваше да се организират през този период и нямаше алтернатива. Изборният процес е доста сложен, като кандидатурите трябва да се подадат поне 40 дни предварително”, обясни той.
