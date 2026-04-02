Единият от фаворитите за наследник на Гравина отрече, че ще се кандидатира за президент

  • 2 апр 2026 | 19:10
Шефът на Аматьорската лига в Италия Джанкарло Абете отрече, че разглежда възможността да се кандидатира за президент на местната футболна федерация (FIGC) след днешната оставка на Габриеле Гравина. Именно той е спряган като единия фаворит за тази позиция, а другият такъв е Джовани Малаго, който доскоро беше начело на Италианския олимпийски комитет, а също така беше отговорник за организацията на Милано-Кортина 2026.

Официално: Италианската футболна федерация ще има нов президент

Запитан дали е готов да наследи Гравина, Абете, който беше президент на FIGC в периода 2007 - 2014 г., отговори: “Това не е проблем, с който се занимавам”. Той също така увери, че не е негова отговорност съдбата на селекционера на Италия Дженаро Гатузо. Освен това 75-годишният футболен ръководител беше попитан относно датата на президентските избори - 22 юни, която е в разгара на Световното първенство, в което “Скуадра адзура” няма да участва. “Тя е нормална, защото има краен срок за провеждането на избори. Така че те трябваше да се организират през този период и нямаше алтернатива. Изборният процес е доста сложен, като кандидатурите трябва да се подадат поне 40 дни предварително”, обясни той.

Ето колко още кредит на доверие има Артета

  • 6 апр 2026 | 05:52
Равенство между новаците в Лига 1

  • 6 апр 2026 | 03:53
Льо Авър и Оксер си вкараха по гол

  • 6 апр 2026 | 02:51
Метц и Нант не си вкараха

  • 6 апр 2026 | 02:45
Гасперини: Рома претърпя тежък удар по морала си

  • 6 апр 2026 | 01:46
Киву: Интер показа правилния дух и искаше да доминира

  • 6 апр 2026 | 01:18
Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

  • 5 апр 2026 | 19:08
Веласкес: Много странен мач

  • 5 апр 2026 | 19:30
ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

  • 5 апр 2026 | 21:31
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
Вече е ясна четворката в плейофите от efbet Лига

  • 5 апр 2026 | 16:27
