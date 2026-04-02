Още преди 15 години Роберто Баджо предупреди какво се задава, но никой не го чу

След като Италия претърпя нов провал в опита си да стигне до световно първенство, медиите припомниха пророчеството на легендата на Роберто Баджо. Още през 2011 година той алармира, че местният футбол върви към упадък и се задават лоши времена.

Сега “адзурите” не успяха да се класират за трети пореден мондиал, но провали бяха участията им и на предходните два, до които все пак стигнаха - СП 2010 и СП 2014, където те отпаднаха още в групите.

Седмици след фиаското на Мондиал 2010 Баджо беше назначен за президент на техническия сектор на Италианската футболна федерация. През декември 2011 г. той представи доклад от 900 страници, озаглавен „Renewing the future“ („Обновяване на бъдещето“), в който предложи цялостна реформа на системата за развитие на таланти във федерацията. На 23 януари 2013 г. обаче Баджо подаде оставка от поста, като заяви, че федерацията е пренебрегнала идеите му за подобряване на системата и за по-голям фокус върху младите таланти, което го е накарало да се оттегли.

🔥 ROBERTO BAGGIO AVEVA RAGIONE DA 15 ANNI 🔥 Nel 2011 scrisse 900 pagine per salvare il calcio italiano. Un piano rivoluzionario, ignorato da chi non ha mai capito davvero questo sport.



Акценти в програмата му тогава бяха теми като “Пълна реформа на италианските академии и клубове”, “Национална програма за млади нападатели”, Реформа в обучението на треньори”, “Модернизация на скаутинга, вдъхновена от испанския и нидерландския модел” и др.

През този период Италия все пак беше на ниво в европейските първенства, където стигна два финала (2020 - шампион, 2012 - сребро), четвъртфинал (2016) и осминафинал (2024).

Легендата Дино Дзоф: Цяло поколение не е виждало Италия на Световно първенство, това е трагедия