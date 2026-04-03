В Италия са помолили Гатузо да не бърза с оставката си

Италианската футболна федерация е поискала от Дженаро Гатузо да остане начело на националния отбор за приятелските мачове през юни, а отговор от специалиста се очаква следващата седмица, продължава да твърди вестник Gazzetta dello Sport.

Очаква се Гатузо да напусне националния отбор на Италия

Президентът на централата Габриеле Гравина и ръководителят на италианската делегация Джанлуиджи Буфон подадоха оставки след елиминирането на „адзурите“ от плейофите за класиране на Световното първенство през лятото. Още след загубата от Босна и Херцеговина Гравина призна, че е поискал Гатузо да остане. Селекционерът на Италия обаче е бил помолен от федерацията за изпълни договора си до края на юни, като води тима в насрочените два приятелски мача, единият от които ще е срещу Гърция. Самият Гатузо все още не е взел решение и ще даде отговор след Великден. Ако той откаже, то вероятно наставникът на състава до 21 години Силвио Балдини ще ръководи първия отбор.

Очаква се бъдещият нов президент на италианската футболна централа, който ще бъде избран на 22 юни, да назначи нов старши треньор на „адзурите“.

Снимки: Gettyimages