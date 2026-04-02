Легенда на Милан със заявка да поеме властта в италианския футбол

  • 2 апр 2026 | 20:35
Легендата на Милан и Италия Джани Ривера изрази готовност да стане следващият президент на Италианската футболна федерация (FIGC). Както е известно, днес Габриеле Гравина подаде оставка от поста след провала на “Скуадра адзура” да се класира за Мондиал 2026, като изборите за негов наследник ще се проведат на 22 юни.

Официално: Италианската футболна федерация ще има нов президент

“Готов съм да стана президент на FIGC, защото имам много точна програма, която съм очертал с приятели, включително сина на Анджело Сормани. Това е модел, който проучваме и подготвяме, като той може да е полезен за федерацията. Мислим, че пътят, който трябва да следваме, е да поставим младите играчи в оптимални условия, за да се подобрят технически. Футболните школи не учат на техника. Футболът е превзет от ягенти, чийто първи приоритет е да увеличават своите финанси. Познавам много семейства, които са се отказали от това децата им да продължат, защото нямат пари, с които да плащат на агентите. Тези деца днес можеха да играят за националния отбор. Честно казано, не е изненадващо, че няма да участваме на Мондиала. В момента има огромни проблеми, които са трудни за преодоляване, като показахме, че не сме го направили”, коментира носителят на “Златната топка” за далечната 1969 година пред Rai Radio 1 Sport.

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Ето колко още кредит на доверие има Артета

Ето колко още кредит на доверие има Артета

  • 6 апр 2026 | 05:52
  • 2075
  • 0
Равенство между новаците в Лига 1

Равенство между новаците в Лига 1

  • 6 апр 2026 | 03:53
  • 616
  • 0
Льо Авър и Оксер си вкараха по гол

Льо Авър и Оксер си вкараха по гол

  • 6 апр 2026 | 02:51
  • 294
  • 0
Метц и Нант не си вкараха

Метц и Нант не си вкараха

  • 6 апр 2026 | 02:45
  • 295
  • 0
Гасперини: Рома претърпя тежък удар по морала си

Гасперини: Рома претърпя тежък удар по морала си

  • 6 апр 2026 | 01:46
  • 647
  • 0
Киву: Интер показа правилния дух и искаше да доминира

Киву: Интер показа правилния дух и искаше да доминира

  • 6 апр 2026 | 01:18
  • 536
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 54782
  • 210
Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

  • 5 апр 2026 | 19:08
  • 207961
  • 857
ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

  • 5 апр 2026 | 21:31
  • 37628
  • 21
Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

  • 6 апр 2026 | 06:19
  • 66
  • 0
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 14570
  • 4
Вече е ясна четворката в плейофите от efbet Лига

Вече е ясна четворката в плейофите от efbet Лига

  • 5 апр 2026 | 16:27
  • 48869
  • 43