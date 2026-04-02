Легенда на Милан със заявка да поеме властта в италианския футбол

Легендата на Милан и Италия Джани Ривера изрази готовност да стане следващият президент на Италианската футболна федерация (FIGC). Както е известно, днес Габриеле Гравина подаде оставка от поста след провала на “Скуадра адзура” да се класира за Мондиал 2026, като изборите за негов наследник ще се проведат на 22 юни.

“Готов съм да стана президент на FIGC, защото имам много точна програма, която съм очертал с приятели, включително сина на Анджело Сормани. Това е модел, който проучваме и подготвяме, като той може да е полезен за федерацията. Мислим, че пътят, който трябва да следваме, е да поставим младите играчи в оптимални условия, за да се подобрят технически. Футболните школи не учат на техника. Футболът е превзет от ягенти, чийто първи приоритет е да увеличават своите финанси. Познавам много семейства, които са се отказали от това децата им да продължат, защото нямат пари, с които да плащат на агентите. Тези деца днес можеха да играят за националния отбор. Честно казано, не е изненадващо, че няма да участваме на Мондиала. В момента има огромни проблеми, които са трудни за преодоляване, като показахме, че не сме го направили”, коментира носителят на “Златната топка” за далечната 1969 година пред Rai Radio 1 Sport.

Снимки: Gettyimages