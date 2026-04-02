  1. Sportal.bg
  2. Италия
  Адриано Галиани: Националният отбор е отражение на първенството

  • 2 апр 2026 | 07:52
Бившият президент на Милан Адриано Галиани коментира загубата на Италия от Босна и Херцеговина с 1:4 след дузпи в плейофите за класиране на Световното първенство тази година. Двата отбора направиха равенство 1:1 в редовното време и продълженията, а Галиани призна, че ситуацията с италианския футбол е променена в сравнение с 90-те години на миналия век.

Италия отново плаче, "адзурите" пропускат трето поредно световно първенство

"Има малко тъга, както при всички италианци. Като цяло това е с футбола и спорта, това е тяхната природа. След прекрасна неделя, с победи във Формула 1, МотоGP и титла на Яник Синер, дойде един много тъжен вторник. Всичко е циклично - когато футболът печелеше, другите спортове - не. Не искам да правя коментари, които вече чух и прочетох. Всичко се промени от 90-те години на миналия век, когато клубовете и националният ни отбор печелеха. Националният тим е отражение на първенството. Нивото на футбола цялостно спадна, но трябва да разгледаме ситуацията от всички възможни гледни точки, а не просто да обвиняваме само президента на федерацията", коментира Галиани в интервю за "Скай Спорт".

