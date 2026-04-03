Дел Пиеро за кризата в италианския футбол: За съжаление, изоставаме много от собствените си стандарти

В предаването Sky Calcio Unplugged Алесандро Дел Пиеро коментира кризата в италианския футбол след третото поредно отпадане на страната от участие на Световно първенство. Като гост в подкаста, воден от Джанлука Ди Марцио, Лиза Офсайд и Стефано Борги, заедно с директора на Sky Sport Федерико Фери, легендарният нападател говори за елиминацията на националния отбор от Босна и Херцеговина в плейофите на 31 март.

„Това, което усетих през последните дни, за съжаление, са много негативни емоции – от тъга до гняв, които са очевидни за всички нас, които следяхме този път, както и разочарование и недоумение. Да се окажем извън Световното първенство за трети пореден път е дори срамно и трябва да погледнем всичко, което стои зад това. За съжаление, сме много далеч от нашите стандарти. Трябва да се засегнат много теми, не само тази, свързана с президента на FIGC, но ми се струва, че днес сме много далеч от решенията“, заяви бившият нападател на Ювентус, който стана световен шампион именно с Италия през 2006 г.

Според Дел Пиеро е трудно да се даде отговор на въпроса какво трябва да се направи, за да се подобри ситуацията: „Могат да се засегнат много теми, а предложените идеи трябва да бъдат представени в среда с други хора. В една отборна игра не трябва да има изкупителна жертва, нито пък един човек, който да реши всичко. Имаме пропуски в много сектори.“ Бившият нападател завърши коментара си за Италия, като се фокусира върху разликите между мъжкия футбол и другите спортове: „Жените и другите спортове постигат изключителни неща и не знам доколко футболът има търпението, смелостта и времето да направи определени избори. Трябва да седнем и да говорим, защото има неща, които могат да бъдат поправени.“ Говорейки за спечеленото Скудето с Антонио Конте, който е едно от имената, спрягани за национален селекционер, той заяви: „Той притежава всички качества, за да стане евентуален нов треньор, очевидно е подходящ профил.“

На въпроса „Какво искаш да правиш в бъдеще?“, световният шампион от 2006 г. отговори иронично: „Ако слушам бившите си съотборници, никога няма да стана треньор, винаги ги виждам съсипани.“ Дел Пиеро изглежда не е склонен да поеме по този път в момента: „Би ме стимулирало да го правя, но не знам дали бих се поставил в такова положение. Може би след година-две да, но все още не усещам такова желание.“ Той не подмина и темата за Кенан Йълдъз, който е един от най-талантливите играчи в цялото първенство и, също като Дел Пиеро, носи фланелката с номер 10 на Ювентус. Бившият „бианконеро“ каза за него: „Той е момче с всички качества да продължи да расте и неслучайно го прави всяка година в отбор, който изпитва трудности. В човешки план той неведнъж е доказвал, че заслужава това, което има.“