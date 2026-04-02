Официално: Италианската футболна федерация ще има нов президент

Президентът на Италианската футболна федерация (FIGC) Габриеле Гравина официално подаде своята оставка от тази роля. Решението му е вследствие на третото поредно пропуснато Световно първенство от националния тим на Италия.

Гравина потвърди оттеглянето си от поста по време на днешната спешна среща на федералния съвет, която именно той свика в офиса на FIGC в Рим. По този начин ще има президентски избори във федерацията на 22 юни, въпреки че последните такива бяха едва през февруари 2025-а. 72-годишният италианец пое властта във федерацията през 2018-а с почти пълно единодушие (97,2%), а на миналогодошните избори то беше още по-убедително (98,7%). Преди три години пък той беше избран и за вицепрезидент на УЕФА.

Gravina rassegna le dimissioni, il 22 giugno a Roma si voterà per l'elezione del nuovo presidente#FIGC https://t.co/CLcvjCTQLF — FIGC (@FIGC) April 2, 2026

Засега за негов наследник най-силно са спрягани бившият президент на Италианския олимпийски комитет и отговорник за организацията на Милано-Кортина 2026 Джовани Малаго, както и някогашният президент на федерацията и настоящ такъв на местната аматьорска лига Джанкарло Абете. Минути след оттеглянето на Гравина, своята оставка подаде и отговорникът на националния отбор Джанлуиджи Буфон. Очаква се много скоро това да направи и селекционерът на Италия Дженаро Гатузо.

“Гравина информира представителите на Серия "А" (Ецио Мария Симонели), Серия "Б" (Паоло Бедин), Серия "С" (Матео Марани), Аматьорската лига (Джанкарло Абете), Асоциацията на италианските футболисти (Умберто Калканьо) и на Асоциацията на италианските треньори (Ренцо Уливиери), че е подал оставка от позицията, която му беше поверена през февруари 2025 г., както и че е свикал извънреден изборен конгрес на FIGC на 22 юни в Рим”, се казва в изявлението на федерацията.

В съобщението се допълва, че Гравина се извинява за неуместната си съпоставка между професионалните и аматьорските спортове в Италия. “Гравина изразява съжаление за интерпретацията на неговите изявления относно разликата между професионалните и аматьорските спортове, които по никакъв начин не са били с цел да обидят която и да е спортна дисциплина, а вместо това са били препратка към различните вътрешни правила и регулации”, уточняват от FIGC.

🚨⚠️ OFFICIAL: Italian Federation president Gabriele Gravina has just resigned. It’s over. pic.twitter.com/ROvyrZCgXg — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 2, 2026

Самият Гравина даде кратък коментар след края на днешната среща. “След толкова много години чувството е на голяма горчивина, но и на голямо спокойствие. Трябва да благодаря на всички членове на федерацията, които и днес ми показаха голяма подкрепа, уважение, привързаност и настойчивост да продължа. Моето решение е твърдо и обмислено”, заяви той.

