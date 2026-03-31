Весела Лечева: Днес българският футбол и спорт скърбят

Председателят на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева изказа съболезнования на семейството и близките на починалия днес легендарен български футболен вратар Борислав Михайлов.

"Почина Боби Михайлов - капитан на националния отбор по футбол и президент на Българския футболен съюз. Михайлов беше един от най-добрите вратари в историята на българския футбол, а милиони сънародници свързват кариерата му с онова паметно американско лято - Мондиал 1994 в САЩ. Борислав Михайлов управлява БФС най-дълго в историята - 16 години. Той е носител на Орден „Стара планина“ I степен и почетен гражданин на София.



Днес не искам да слагам черно-бяла снимка, защото Боби беше цветен в живота си.



Съболезнования на семейството и близките.



Днес българският футбол и спорт скърбят", написа Лечева в профила си във Фейсбук.