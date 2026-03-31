  Весела Лечева: Днес българският футбол и спорт скърбят

Весела Лечева: Днес българският футбол и спорт скърбят

  • 31 март 2026 | 12:33
Председателят на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева изказа съболезнования на семейството и близките на починалия днес легендарен български футболен вратар Борислав Михайлов.

"Почина Боби Михайлов - капитан на националния отбор по футбол и президент на Българския футболен съюз. Михайлов беше един от най-добрите вратари в историята на българския футбол, а милиони сънародници свързват кариерата му с онова паметно американско лято - Мондиал 1994 в САЩ. Борислав Михайлов управлява БФС най-дълго в историята - 16 години. Той е носител на Орден „Стара планина“ I степен и почетен гражданин на София. 

Днес не искам да слагам черно-бяла снимка, защото Боби беше цветен в живота си. 

Съболезнования на семейството и близките.

 Днес българският футбол и спорт скърбят", написа Лечева в профила си във Фейсбук.

Ники Кънчев се сбогува с Боби Михайлов: Спаси ни много пъти, беше достоен съперник с Левски

  • 31 март 2026 | 12:27
Красимир Балъков: Загубихме човек, който остави следа

  • 31 март 2026 | 12:21
БФС за Борислав Михайлов: Близо две десетилетия работи за утвърждаването на българския футбол както на национално, така и на международно ниво

  • 31 март 2026 | 12:15
Ботев (Пд) за Михайлов: Ще остане завинаги в историята със своето златно представяне по време на незабравимото за всички българи лято на 1994 година

  • 31 март 2026 | 12:06
Христо Стоичков скърби за Боби Михайлов

  • 31 март 2026 | 11:50
Тъжна вест! Легендарният Боби Михайлов напусна този свят

  • 31 март 2026 | 11:31
Тъжна вест! Легендарният Боби Михайлов напусна този свят

  • 31 март 2026 | 11:31
Стилиян Петров организира "Мач на надеждата" и в Бургас, част от средствата отиват за Хубчев и Любо Пенев

  • 31 март 2026 | 10:50
Левски със силни думи за Боби Михайлов: Няма да бъдеш забравен никога!

  • 31 март 2026 | 13:07
Христо Стоичков скърби за Боби Михайлов

  • 31 март 2026 | 11:50
Очаквайте на живо: Лора Христова e поредната звезда в "Гостът на Sportal.bg"

  • 31 март 2026 | 11:34
Днес се определят последните участници на Световното

  • 31 март 2026 | 06:58
