Изцяло новата ера във Формула 1 стартира този уикенд

  • 5 март 2026 | 06:41
  2142
С надпреварата за Гран При на Австралия в Мелбърн този уикенд ще стартира изцяло новата ера във Формула 1, която обещава много интересни, динамични и непредвидими състезания.

През 2026 година ставаме свидетели на най-голямата промяна в техническите правила в цялата история на спорта. За първи път едновременно биват променени правилата за задвижващите системи, шаситата и аеродинамиката.

Сезон 2026 вижда и добавянето на две коли към стартовата решетка, тъй като в световният шампионат влиза отборът на Кадилак, чиито пилоти ще бъдат ветераните Серхио Перес и Валтери Ботас. Това е първият нов тим, който влиза във Формула 1 от 2016 година насам, когато част от световния шампионат стана другият американски екип – Хаас.

Влизането на Кадилак не е единствената промяна сред отборите в световния шампионат през 2026 година. В края на сезон 2025 Формула 1 се сбогува със Заубер, тъй като швейцарският тим се трансформира в Ауди за дебюта на германската марка в спорта.

При пилотите няма особени промени спрямо края на миналата кампания. Реално погледнато единственият трансфер е преминаването на Исак Хаджар от Рейсинг Булс в Ред Бул, а на мястото на французина идва Арвид Линдблад, който е единственият новобранец в световния шампионат през тази година.

На фона на изцяло новите технически правила е трудно да се правят прогнози за това кои ще са основните фаворити в челото на колоната. По време на предсезонните тестове най-добро впечатление оставиха отборите на Мерцедес, Ферари, Ред Бул и Макларън, които бяха в челните позиции и през последните няколко години.

Ето как ще работи новият изпреварващ режим във Формула 1

Като действащ шампион годината ще започне Ландо Норис, който през сезон 2025 спечели своята първа световна титла. Това означава, че британският пилот на Макларън ще носи и най-голямата мишена на своя гръб, тъй като всеки един от останалите 21 състезателя ще иска да му отнеме короната.

Ландо Норис ще се бори с проклятието на победителя в Гран При на Австралия

Календарът на Формула 1 за 2026 година отново предвижда 24 спирки, включително изцяло новото състезание в Мадрид, което реално заема мястото на Гран При на Емилия-Романя на „Имола“. Към днешна дата обаче не е ясна съдбата на надпреварите в Бахрейн и Саудитска Арабия, които са предвидени съответно за 12 и 19 април, но предвид ситуацията в Близкия изток тяхното провеждане далеч не е сигурно.

Програма на уикенда за Гран При на Австралия във Формула 1
Снимки: Sportal.bg

