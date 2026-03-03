Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Огунлейе с личен рекорд от 20.37 метра на закрито в Германия

Огунлейе с личен рекорд от 20.37 метра на закрито в Германия

  • 3 март 2026 | 12:28
  • 417
  • 0
Огунлейе с личен рекорд от 20.37 метра на закрито в Германия

Олимпийската шампионка в тласкането на гюле Йемиси Огунлейе демонстрира отлична форма в първия ден от Германския шампионат по лека атлетика на закрито в Дортмунд.

След като поведе във втория кръг с резултат от 19.13 метра, Огунлейе си осигури титлата, като изпрати четирикилограмовия уред до впечатляващите 20.37 метра в петия си опит, което е и неин нов личен рекорд.

"Толкова съм щастлива в момента: личен рекорд, титла от шампионата на закрито и преминах границата от 20 метра. Ще остана спокойна и се надявам да запазя това ниво“, заяви Огунлейе, цитирана от Leichtathletik.de.

С това постижение Огунлейе се изкачва на второ място в световната ранглиста за 2026 г., веднага след действащата световна и европейска шампионка Джесика Шилдер от Нидерландия, която тази година записа резултати от 20.43 и 20.49 метра.

Огунлейе потвърди, че се цели в Световното първенство по лека атлетика на закрито в Куяви-Поможе, което ще се проведе от 20 до 22 март. Германката направи своя пробив именно на този шампионат преди две години в Глазгоу, когато спечели изненадващ сребърен медал с 20.19 метра – първото ѝ постижение над 20-метровата граница.

При мъжете Георг Харпф също премина бариерата от 20 метра за първи път, за да спечели титлата в тласкането на гюле с резултат от 20.46 метра в петия си опит. 20-годишният атлет завоюва първата си титла при мъжете с преднина от над един метър.

Флориан Брем спечели бързото бягане на 3000 метра при мъжете със 7:42.05, изпреварвайки Фредрик Руперт (7:46.81). При жените на същата дистанция триумфира Нееле Весел с 9:01.35, следвана от Ванеса Микитенко – дъщерята на бившата победителка в маратоните в Лондон и Берлин Ирина – с време 9:03.18.

Следвай ни:

Още от Лека атлетика

Ходжкинсън обмисля участие и в щафетата на Световното

Ходжкинсън обмисля участие и в щафетата на Световното

  • 2 март 2026 | 16:39
  • 1763
  • 0
Схилдер започва защитата на диамантената си корона в Шанхай

Схилдер започва защитата на диамантената си корона в Шанхай

  • 2 март 2026 | 15:22
  • 686
  • 0
Стефка Костадинова: Имам много здрава психика – и в спорта, и в живота

Стефка Костадинова: Имам много здрава психика – и в спорта, и в живота

  • 2 март 2026 | 13:31
  • 23942
  • 16
Шимански, Свобода и Скшишовска с впечатляващи резултати на полския шампионат в зала

Шимански, Свобода и Скшишовска с впечатляващи резултати на полския шампионат в зала

  • 2 март 2026 | 12:25
  • 591
  • 0
Два европейски рекорда под 20 години в един ден!

Два европейски рекорда под 20 години в един ден!

  • 2 март 2026 | 11:49
  • 643
  • 0
Ауани подобри италианския рекорд в маратона на Токио с време 2:04:26

Ауани подобри италианския рекорд в маратона на Токио с време 2:04:26

  • 2 март 2026 | 11:41
  • 478
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Спартак (Варна) 0:0 Монтана, вратарят лиши "соколите" от гол-шедьовър

Спартак (Варна) 0:0 Монтана, вратарят лиши "соколите" от гол-шедьовър

  • 3 март 2026 | 13:29
  • 3682
  • 6
Удар по Левски! "Сините" губят Сангаре до края на сезона

Удар по Левски! "Сините" губят Сангаре до края на сезона

  • 3 март 2026 | 10:45
  • 28678
  • 96
148 години свободна България

148 години свободна България

  • 3 март 2026 | 08:16
  • 8158
  • 78
Веласкес: Най-вероятно някой бял косъм ми се е появил след мача с Локо (Сф), познаваме перфектно Лудогорец

Веласкес: Най-вероятно някой бял косъм ми се е появил след мача с Локо (Сф), познаваме перфектно Лудогорец

  • 3 март 2026 | 10:46
  • 8455
  • 21
Григор Димитров ще търси реванш от французин на старта в Индиън Уелс

Григор Димитров ще търси реванш от французин на старта в Индиън Уелс

  • 3 март 2026 | 09:32
  • 4675
  • 12
Ботев и Септември са в добро настроение, но кой ще е по-доволен на "Колежа"?

Ботев и Септември са в добро настроение, но кой ще е по-доволен на "Колежа"?

  • 3 март 2026 | 08:00
  • 5234
  • 8