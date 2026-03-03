Огунлейе с личен рекорд от 20.37 метра на закрито в Германия

Олимпийската шампионка в тласкането на гюле Йемиси Огунлейе демонстрира отлична форма в първия ден от Германския шампионат по лека атлетика на закрито в Дортмунд.

След като поведе във втория кръг с резултат от 19.13 метра, Огунлейе си осигури титлата, като изпрати четирикилограмовия уред до впечатляващите 20.37 метра в петия си опит, което е и неин нов личен рекорд.

"Толкова съм щастлива в момента: личен рекорд, титла от шампионата на закрито и преминах границата от 20 метра. Ще остана спокойна и се надявам да запазя това ниво“, заяви Огунлейе, цитирана от Leichtathletik.de.

С това постижение Огунлейе се изкачва на второ място в световната ранглиста за 2026 г., веднага след действащата световна и европейска шампионка Джесика Шилдер от Нидерландия, която тази година записа резултати от 20.43 и 20.49 метра.

Огунлейе потвърди, че се цели в Световното първенство по лека атлетика на закрито в Куяви-Поможе, което ще се проведе от 20 до 22 март. Германката направи своя пробив именно на този шампионат преди две години в Глазгоу, когато спечели изненадващ сребърен медал с 20.19 метра – първото ѝ постижение над 20-метровата граница.

При мъжете Георг Харпф също премина бариерата от 20 метра за първи път, за да спечели титлата в тласкането на гюле с резултат от 20.46 метра в петия си опит. 20-годишният атлет завоюва първата си титла при мъжете с преднина от над един метър.

Флориан Брем спечели бързото бягане на 3000 метра при мъжете със 7:42.05, изпреварвайки Фредрик Руперт (7:46.81). При жените на същата дистанция триумфира Нееле Весел с 9:01.35, следвана от Ванеса Микитенко – дъщерята на бившата победителка в маратоните в Лондон и Берлин Ирина – с време 9:03.18.