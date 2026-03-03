Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Сиан Макфилипс пропуска Световното първенство в зала

Сиан Макфилипс пропуска Световното първенство в зала

  • 3 март 2026 | 16:41
  • 263
  • 0
Сиан Макфилипс пропуска Световното първенство в зала

Ирландският рекордьор на 800 метра Сиан Макфилипс прекрати своя сезон в зала и няма да участва на Световното първенство по лека атлетика в зала в Торун в края на март.

Макфилипс се състезава само веднъж на закрито, като впечатли с лекота и победи съперници от световна класа, печелейки бягането на 600 метра на турнира New Balance Indoor Grand Prix в Бостън в края на януари. В това състезание той изпревари бившия световен шампион Донован Брейзър от САЩ.

Седмица по-късно Макфилипс се оттегли от бягането на 800 метра на Millrose Games поради зъбобол, който наложи медицинска намеса и наруши състезателната му подготовка. Вследствие на това, заедно с треньора си Джо Райън, беше взето решение фокусът да се премести към летния сезон на открито.

23-годишният атлет от Лонгфорд, който през септември миналата година записа време 1:42.15 и завърши четвърти на Световното първенство в Токио, приключи 2025 г. като най-високо класирания европеец на 800 метра. Очевидната му цел това лято е Европейското първенство в Бирмингам през август.

Европейската шампионка на 3000 метра в зала Сара Хийли също потвърди, че пропуска изцяло сезона на закрито. 25-годишната атлетка спечели злато в Апелдорн по това време миналата година в рамките на 36-минутен интервал, в който Марк Инглиш взе бронз на 800 метра, а Кейт О'Конър – бронз в петобоя.

В резултат на това Макфилипс и Хийли ще отсъстват от Националния шампионат на закрито този уикенд в Sport Ireland Arena в Абътстаун. Въпреки това О'Конър ще направи първата си състезателна поява, след като преди повече от пет месеца спечели сребърен медал в седмобоя на Световното първенство в Токио.

След като се завърна от тренировъчен лагер в Португалия, О'Конър ще се състезава в бягането на 60 метра с препятствия в събота, където ще се изправи срещу Сара Лавин, преди да насочи вниманието си към скока на дължина в неделя следобед.

В момента О'Конър е на второ място в квалификационната квота за Световното първенство в зала, което ще се проведе от 20 до 22 март. Тя спечели и сребърен медал в петобоя на закрито миналата година. Лидер в квалификацията е Ана Хол от САЩ, която завоюва златото в Токио миналото лято, изпреварвайки О'Конър.

Марк Инглиш също се цели в Торун и ще се опита да спечели още една национална титла на 800 метра в зала този уикенд, след като на два пъти подобри собствения си ирландски рекорд през последните седмици.

Снимки: Gettyimages

