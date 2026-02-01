Популярни
Саръбоюков срещу Фурлани и Тентоглу в Острава

  • 1 фев 2026 | 15:37
  • 518
  • 0

Множество световни медалисти и изгряващи звезди ще се съберат в Острава за турнира от златната верига на Световната атлетика в зала, който ще се проведе във вторник (3 февруари). Някои от атлетите вече откриха сезона си за 2026 г., докато за други това ще бъде началото на подготовката им за Световното първенство на закрито в Куявия-Поморие 2026 и последващия Световен шампионат Ultimate през лятото.

Двама атлети, които вече са си осигурили участие в Световния шампионат Ultimate, ще се изправят в първия си пряк двубой за сезона в в Острава. Световният шампион в скока на дължина и настоящ лидер в световната ранглиста Матия Фурлани ще премери сили с дългогодишния си съперник и олимпийски шампион Милтиадис Тентоглу. Компания ще им прави и европейският първенец в зала от Апелдорн 2025 Божидар Саръбоюков, за когото това ще бъде трети старт от началото на зимия сезон.

Последният блъсък на закрито между Фурлани и Тентоглу беше на Световното първенство в зала през 2025 г., където Фурлани излезе победител. През същата година те се състезаваха един срещу друг още шест пъти, като италианецът успя да надделее над многократния световен и олимпийски шампион в четири от тези случаи.

Фурлани, който спечели в Острава миналата година с 8.23 м, наскоро откри сезона си с най-добро постижение в света от 8.33 м, само на четири сантиметра от личния си рекорд в зала.

Надпреварата в скока на дължина в Острава обаче няма да бъде само между двама. Саръбоюков, който вече записа 8.26 м тази година, ще се опита да продължи инерцията си. Шведът Тобиас Монтлер, многократен медалист от първенства на закрито, също добавя класа към състезанието.

Снимки: Gettyimages | Снимки: Imago

