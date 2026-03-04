ЦСКА 0:0 Ботев (Враца), голям пропуск на гостите

Слушай на живо: ЦСКА - Ботев (Враца)

ЦСКА и Ботев (Враца) играят при 0:0 в мач от 24-ия кръг на efbet Лига.

Сред 11-те на "червените" има няколко промени спрямо тези, които стартираха при поражението от Септември с 0:2 преди няколко дни. Пастор, Панайотов, Перейра и Годой започнаха вместо Турицов, Ето'о, Брахими и Питас.

Гостите пък не могат да разчитат на преотстъпените от ЦСКА Орлинов, Санянг, Стойчев и Борносузов.

Непосредствено преди срещата двата отбора се наредиха в кръг за минута мълчание в памет на починалия в неделя легендарен вратар на ЦСКА - Георги Велинов-Джони. Публиката стана на крака и изпрати с аплодисменти своя любимец.

Изненадващо за мнозина врачани имаха надмощие в началото на мача. Гостите можеха да открият резултата още в 6-ата минута, но направиха сериозен пропуск. Тогава Петков се откъсна сам срещу Лапоухов и шутира по земя, а стражът на "червените" плонжира и изби в корнер.

ЦСКА - БОТЕВ (ВРАЦА) 0:0

ЦСКА: 21. Лапоухов, 2. Пастор, 5. Делова, 14. Иванов, 17. Мартино, 6. Жордао, 30. Панайотов, 38. Перейра, 10. Ебонг, 77. Пиедраита, 9. Годой

БОТЕВ (ВРАЦА): 1. Василев, 8. Стоянов, 9. Генов, 21. Цонев, 24. Смоленски, 36. Стоев, 44. Горанов, 55. Йовичич, 79. Петков, 88. Боянов, 97. Найденов

Следвай ни:

Снимки: Борислав Трошев