Махамад Махамад: Тренировките са важни, но Рамазан е по-важен

Подготовката за маратон е достатъчно тежко изпитание. Да постиш, докато се готвиш да се изправиш срещу най-добрите в света на дистанция от 42 километра, е още по-трудно.

Махамед Махамед е част от талантливото поколение британски бегачи на дълги разстояния, които се доближават до националния рекорд на Мохамед Фара в маратона.

В момента обаче, докато се подготвя за тазгодишния Лондонски маратон, 28-годишният атлет завършва тренировките си чак в 1 часа през нощта, опитвайки се да балансира между изискванията на високопланинската подготовка и спазването на Рамазан.

Махамед, който е четвърти във вечната ранглиста на Великобритания, е пренебрегнал съветите да отложи постите си, докато тренира, за да подобри личното си постижение от два часа, седем минути и пет секунди.

"Някои хора смятат, че не трябва да постя, докато тренирам“, сподели Махамед пред агенция Press Association.

"Особено сега, когато ми предстои състезание, те мислят, че трябва да се съсредоточа върху подготовката, а по-късно да постя. Но аз съм свикнал. Това се превърна в моя рутина. Благодарен съм за съветите, но просто продължавам напред.“

Махамед е избрал за своя база град Ифран в Атласките планини на Мароко, където се готви за състезанието през април.

Местоположението му позволява да тренира безопасно на осветената писта през нощта, заедно с други мюсюлмани, които спазват свещения ислямски месец Рамазан, като не ядат и не пият през светлата част на деня.

В най-дългите си дни Махамед е активен до ранните сутрешни часове. Той излиза за първата си тренировка около 16:00 часа, след което прекъсва поста си, посещава джамия и завършва втората си сесия.

След като се зареди с енергия, Махамед спи за час-два, след което се събужда за още храна около 4:00 часа сутринта, преди да се върне в леглото за допълнителен сън.

"Малко е трудно“, признава Махамед.

"Приемам работата си сериозно, но Рамазан е най-важното нещо за мен. Той ми помага да се концентрирам. Кара ме да разбера кой съм и на какво съм способен.“

Махамед е един от четиримата активни британски маратонци, заедно с триатлониста Алекс Ий, Емил Кайрес и Филип Сесеман, които са постигнали време под 2:08 часа. Той описва тази група като кохорта от "нова ера“.

След като завърши четвърти на Лондонския маратон през 2024 г., той ще се стреми към личен рекорд в Лондон, преди да преследва медал от Европейското първенство в Бирмингам това лято.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages