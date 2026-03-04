Популярни
  Нюкасъл - Ман Юнайтед, Карик и Еди Хау правят неочаквани промени

  • 4 март 2026 | 21:38
Манчестър Юнайтед гостува на Нюкасъл в мач от 29-ия кръг на Премиър лийг. “Червените дяволи” са в серия от шест победи и едно равенство в последните си седем двубоя, но днес ще имат сложна задача на “Сейнт Джеймсис Парк”. При победа те ще съберат 54 точки и ще се отдалечат на шест от петия Ливърпул. Други два от тимовете, които се борят за местата между трето и пето и участие в Шампионска лига Астън Вила и Челси пък играят един срещу друг, така че поне един от противниците в тази зона за отбора от “Олд Трафорд” ще загуби точки. От своя страна футболистите на Нюкасъл също ще са пределно мобилизирани да обърнат негативната тенденция. “Свраките” са в много неприятна серия и имат четири загуби в последните си пет срещи в първенството, а им предстои много тежка седмица. Те ще приемат последователно именно “червените дяволи”, Манчестър Сити за ФА Къп и накрая Барселона в първи 1/8-финал в Шампионската лига. Именно следващите дни могат да насочат сезона на тима от английския север в положителна или силно отрицателна посока и футболистите на Еди Хау ще искат да поставят положително начало на трудния период.

Временният мениджър на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик прави една промяна в своя състав. Контузените Хари Магуайър и Люк Шоу, които бяха заменени срещу Кристъл Палас, са възстановени и започват срещата. Нусаир Мазрауи, който замени Шоу през уикенда, ще играе вместо Диого Далот. Бенямин Шешко отново ще води атаката на тима.

Наставникът на Нюкасъл Еди Хау прави две промени в своя състав в сравнение с тези, които започнаха при поражението от Евертън. Резервният страж Аарън Рамсдейл заема мястото на Ник Поуп, който сгреши сериозно срещу “карамелите” и не бе уверен. Харви Барнс пък заменя болния Ник Волтемаде.

