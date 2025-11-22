Рекордьорът в десетобоя Трошчанка: Ако зависеше от мен, бих дал наградата "Изгряваща звезда" на Саръбоюков

Телевизионните коментатори се измъчваха в опити да произнесат името на полския десетобоец, който щурмува златния медал на Европейското първенство за юноши под 20 години. "Тросянка, Трошианка, Трошинска, Трошанкър, Троянка…“

До галавечерта през октомври – годишните награди на Европейската атлетика – повече хора вече знаеха името му, когато Хуберт Трошчанка прие наградата "Изгряваща звезда“. Той я заслужи, след като разби световния рекорд в десетобоя за юноши под 20 години, въпреки че само 10 месеца по-рано медицинска диагноза го бе оставила в сълзи.

"Големите галавечери не са по вкуса ми“, казва 19-годишният атлет от Шпротава. "Твърде престижни, луксозни. Предпочитам да е тихо. Но напоследък не е така.“

И няма как да е иначе. През август 2025 г. в Тампере той спечели европейската титла в десетобоя за юноши след завладяваща двудневна битка. Постави лични рекорди на 100 метра и в овчарския скок, шампионатен рекорд в хвърлянето на копие и завърши със световен рекорд за юноши под 20 години от 8514 точки, надминавайки легендарния резултат на Никлас Каул от 8435. Така той стана първият тийнейджър в десетобоя, преминал границата от 8500 точки, и едва вторият (след Каул), спечелил наградата „Изгряваща звезда“ на Европейската атлетика.

"Не се чувствам като звезда“, споделя той. "Тренирам за удоволствие, а постиженията идват покрай това. Ако зависеше от мен, бих дал наградата "Изгряваща звезда“ на Божидар Саръбоюков (носител на европейската титла в скока на дължина в зала на 20-годишна възраст). Златен медал от европейско първенство в зала за мъже струва повече от световен рекорд за юноши под 20 години.“

Той оценява честта, но казва, че 2024 г. може би е била дори по-подходяща. Ранната му цел през онази година – заедно с треньора Марек Жепка – е била просто да се класира за Световното първенство за юноши под 20 години в Лима. Той с лекота надминава тази цел, добавяйки повече от хиляда точки към личния си рекорд и печелейки сребърен медал зад опитния чех Томаш Ярвинен.

"Първоначално го почувствах като огромен удар“, казва той. "Бях свикнал да побеждавам. Мислех си: второто място е първият губещ. Сега виждам, че успехът в многобоя изисква зрялост. Понякога трябва да се провалиш.“

Последват още уроци. През септември 2024 г., по време на лека загрявка след сезона, той стъпва с левия си крак върху дюшек за висок скок; другият му крак се заклещва и коляното му се усуква. Първата диагноза – скъсана предна кръстна връзка и година извън пистата – го съсипва. "Сълзите потекоха. Не знам как да правя нищо друго, освен да тренирам.“

Второ мнение променя всичко: само възстановяване на менискуса. На 5 октомври той претърпява артроскопия във Варшава.

"Нямах търпение. Исках да се възстановя и да се върна.“

Планът е три месеца до пълноценни тренировки. Той не чака и веднага започва упражнения за торса, дадени от Жепка, но нервната му система реагира сякаш е тежко контузен. "Борех се с мислите си. Когато групата отиде на лагер в Закопане без мен, това ме натъжи изключително много.“

Три месеца по-късно той все още усеща болка, което го кара да се страхува при високия скок. Следват микроразкъсвания в ахилеса и лакътя, налагащи колагенови инжекции. "Доста измъчих треньора Жепка. Той не знаеше какво да прави с мен, но взе добри решения и намери алтернативни упражнения.“

Отнема шест месеца, преди връзките му да станат достатъчно здрави за пълна скорост. Въпреки нарушената подготовка – "експерименти“, както ги нарича – той заминава за Тампере с надежда, знаейки, че камерите никога няма да покажат борбата зад кулисите.

След петте дисциплини от първия ден той води с 4361 точки, само с 67 пред Люк Пелкманс. "След 400-те метра бях мъртъв, но през нощта не можех да спя. Дремнах може би час и се събудих с гадене. Може би гореща вана или приспивателни щяха да помогнат. Вместо това събуждането беше много неприятно.“

По време на загрявката той казва на Жепка, че иска да се върне в леглото и не може да си представи как "лети с пълна газ над препятствията“. Бягането с препятствия и хвърлянето на диск са солидни, но не и зрелищни, но овчарският скок го съживява. Той преодолява 4.80 м за личен рекорд, след което празнува бурно.

"Треньорът Жепка е много близък за мен човек“, казва той. "Когато имам сериозен проблем, номерът ми за спешни случаи е този на треньора.“

След това той подобрява шампионатния рекорд в десетобоя в хвърлянето на копие (68.87 м) и контролира бягането на 1500 м, за да си осигури световния рекорд за юноши под 20 години. Дядо му Ришард и чичо му Мариуш го наблюдават от трибуните. "Всички останали ме подкрепяха с добри думи. Това ме направи много щастлив.“

"Всички останали“ са цяла тълпа: в Шпротава фамилиите Левкович и Трошчянка са атлетическа институция. Родителите на баща му Даниел, Роман и Гражина, са били състезатели по кану и баскетбол и дългогодишни учители по физическо възпитание; семейството на майка му снабдява местния клуб Учняк Шпротава с таланти от 1998 г. насам.

"Майка ми тренираше хвърляне на диск и тласкане на гюле, докато не контузи китката си.“

Брат му, Томек, е бил най-успешен – хвърлял е диска по-далеч от Конрад Буковецки. Сега следващото поколение продължава традицията: Войчех и Бартош (синовете на Павел) и Хуберт.

Всички те са тренирали под ръководството на легендарния треньор по хвърляния Зигмунт Шварц – Майстора. Хуберт се присъединява към него на 10-годишна възраст. Първоначално искал да играе футбол, но след като осъзнал техническите си ограничения и намаляващия брой съотборници, се озовал в клуба Учняк. Разпределен в групата по хвърляне на копие, пълна с по-големи атлети, той си спомня: "Бях уплашен... и повече никога не отидох“.

Вместо това прекарва две години при Здзислав Зигмунт в общоразвиващи тренировки. В крайна сметка обаче започва да се чуди дали бягането на обиколки "наляво“ е достатъчно и се връща към хвърлянията. През 2017 г. участва в Nestle Cup, където неочаквано печели детския четирибой.

До 2022 г. тренира само хвърляне на копие и диск, като става шампион на Полша на диск до 16 години. Дебютира в многобоя през 2023 г., печелейки сребро на националния шампионат в зала до 18 години. Когато научава, че националният шампионат до 18 години през лятото ще се проведе на Силезийския стадион, той отказва да се ограничи само до една дисциплина. За да се състезава в десетобоя, трябвало да научи овчарски скок; дядо му го карал по един час до Жельона Гура за тренировки с Юстина и Гжегож Худима.

Той печели златото в Хожув, а след това и в Марибор на Европейския младежки олимпийски фестивал. Останалото – Лима, Тампере, Батуми – е история.

В Грузия, на галавечерта Golden Tracks, най-накрая чува името си, произнесено правилно. "Водещият ме погледна и попита дали е добре. Аз кимнах. Звучеше по-добре.“

Хората в Полша може би вече го знаят, но светът има време до 2028 г. – когато неговата звезда може да заблести най-ярко в Лос Анджелис.

"Не обичам медалите да се раздават преди състезанието“, казва той. "Целта ни е както преди Лима: класиране. След това може би ще вдигнем летвата по-високо.“

Томек Мочернюк за World Athletics

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages | Снимки: Sportal.bg