"Васил Левски" остана без писта... временно

Националният стадион "Васил Левски" е с нова визия. Цялата писта на съоръжението в центъра на София е премахната, предаде репортер на Sportal.bg час преди началото на шампионатния двубой между ЦСКА и Ботев (Враца). Очевидно процесът е част от подготовката за полагането на нова лекоатлетическа писта на 43-хилядния стадион. За момента не е ясно кога ще приключи ремонтът.

Прави впечатление, че стълбищата в сектор "Б" и "Г" продължават да са олющени и не са боядисани в жълто за разлика от тези в "А" и "В", които бяха освежени миналата есен.