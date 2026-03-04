Популярни
"Васил Левски" остана без писта... временно

  • 4 март 2026 | 17:40
Националният стадион "Васил Левски" е с нова визия. Цялата писта на съоръжението в центъра на София е премахната, предаде репортер на Sportal.bg час преди началото на шампионатния двубой между ЦСКА и Ботев (Враца). Очевидно процесът е част от подготовката за полагането на нова лекоатлетическа писта на 43-хилядния стадион. За момента не е ясно кога ще приключи ремонтът.

Прави впечатление, че стълбищата в сектор "Б" и "Г" продължават да са олющени и не са боядисани в жълто за разлика от тези в "А" и "В", които бяха освежени миналата есен.

