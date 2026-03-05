ЦСКА 1948 с тежко гостуване в крепостта на "смърфовете"

Локомотив (Пловдив) приема ЦСКА 1948 в среща от XXIV кръг на efbet Лига. Двубоят на "Лаута" в града под тепетата започва с първия съдийски сигнал на Стоян Арсов от 15:45 часа.

"Смърфовете" се намират в серия от три поредни равенства, последното от които дойде срещу шампиона Лудогорец в Разград. Отборът на Душан Косич не е губил среща през пролетния дял в първенството, като трябва да прибавим и победата срещу Ботев (Пловдив) на четвъртфиналите за Купата на България.

Силен мач на "Хювефарма Арена" записа 19-годишното крило Севи Идриз, който успя да се разпише в мрежата на "орлите". Дебют за Локомотив (Пловдив) записа дошлият от ЦСКА Георги Чорбаджийски.

ЦСКА 1948 също има повод за усмивки в последния двубой - победа с 2:0 срещу Славия на стадион "Александър Шаламанов", което беше първи успех за "червените" от Бистрица под ръководството на Александър Александров - Алвеша.

При успех в Пловдив отборът на ЦСКА 1948 ще има възможност да излезе на второ място в класирането на групата, ако Лудогорец не успее да спечели дербито с Левски, което ще се играе в Разград по-късно днес.

Локомотив (Пловдив) - ЦСКА 1948

Съдия: Стоян Арсов

Начало: 15:45 часа

Стадион: "Локомотив", Пловдив