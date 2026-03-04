Брайтън 0:1 Арсенал, Сака даде аванс на лидера с куриозен гол

Брайтън и Арсенал играят при резултат 0:1 на "Амекс Стейдиъм" в двубой от 29-и кръг на английския елит. Букайо Сака даде преднина на лондончани в осмата минута. "Топчиите" държат преднина от пет точки пред Манчестър Сити, който обаче е с мач по-малко, а по същото време приема Нотингам Форест. Тимът на Микел Артета записа важни победи над Тотнъм и Челси в последните си два мача в първенството и днес ще се опита да постигне трети пореден успех. Арсенал освен това няма загуба в 11 последователни гостувания във всички турнири.

Брайтън също е в серия от две поредни победи, след като надигра Брентфорд и Нотингам Форест. "Чайките" обаче нямат три последователни успеха в Премикър лийг от началото на този сезон.

Арсенал вече два пъти победи Брайтън през настоящата кампания, но и двете срещи бяха на "Емиратс" - 1/8-финал за "Карабао Къп" и двубоят за първенството през декември.

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️



🛡️ Mosquera in from the start

✊ Rice and Zubimendi setting the tone

©️ Landmark appearance for skipper Saka



Let's make a statement, Gunners 💪



🤝 Presented by @deel — Arsenal (@Arsenal) March 4, 2026

Голямата новина в състава на гостите е, че Уилям Салиба пропуска двубоя. Вместо него започва Кристиан Москера. Другата промяна от мача с Челси е, че Габриел Мартинели заменя Леандро Тросар. Деклан Райс имаше известни проблеми след дербито през уикенда, но стартира тази вечер.

Люис Дънк пропуска двубоя за Брайтън. Мястото му заема Оливие Боскали. Карлос Балеба заменя ветерана Джеймс Милнър, а Жоржиньо Рютер започва на върха на атаката за сметка на Дани Уелбек, който остава на пейката за началото.

TEAM NEWS! 🚨 Our starting XI to face Arsenal... 👊 pic.twitter.com/NhqPEQJxOr — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) March 4, 2026

Още във втората минута домакините можеха да поведат. Рая сгреши и подаде топката на Балеба, който прехвърли добре вратаря, но Габриел Магаляеш успя да се върна и да изчисти с глава кълбото преди то да влезе в опразнената врата.

В петата Арсенал организира първа опасна атака. Езе изведе отдясно Сака, който се откъсна зад отбраната и центрира успоредно на голлинията, но нямаше негов съотборник, който да засече.

Три минути след това "топчиите" поведоха с доста куриозен гол. Сака отново бе изведен отдясно, но този път от Тимбер. Крилото влезе навътре, справи се с Кадиоглу и стреля малко след границата на наказателното поле. Ударът не изглеждаше особено опасен, но топката рикошира в Балеба, след което влезе между краката на Фербрюген, който не успя да реагира добре.

Брайтън не се смути. В 11-ата минута Митома имаше добра възможност и пространство в наказателното поле, но в последния момент отново Габриел се намеси и изчисти в корнер. Малко по-късно Кадиоглу и Рютер направиха добро двойно в наказателното поле, Москера се хвърли на шпагат, но след това Рютер все пак получи възможност да стреля, но уцели тялото на Кадиоглу.

