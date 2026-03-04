Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Царят пожела успех на участниците ни на Световното по лека атлетика за спортисти с увреждания

Царят пожела успех на участниците ни на Световното по лека атлетика за спортисти с увреждания

  • 4 март 2026 | 16:32
  • 183
  • 0
Царят пожела успех на участниците ни на Световното по лека атлетика за спортисти с увреждания

Негово величество цар Симеон Сакскобурготски пожела успех на състезателите от Федерацията по адаптирана физическа активност, които ще представят България на световното първенство по лека атлетика в зала за спортисти с увреждания Virtus, които ще се проведе в испанския град Оренсе в края на седмицата

Виктор Караджов, Александър Асенов и Боян Вандов и техните треньори Димитър Петров и Ангел Колев се срещнаха случайно с царя на летището в Марид.

В Мондиала Виктор Караджов ще се бори за отличията в бяганията на 400, 800 и 1500 метра. Александър Асенов, който е европейски рекордьор, е заявен за спринтовете на 60 и 200 метра, в скока на дължина, в тласкането на гюле и в трибоя. Боян Вандов ще се състезава в дисциплините 60 метра, 200 метра и тласкането на гюле.

