Това е историческа стъпка за бъдещето на клубовете и града, доволни са в Милан и Интер

От Милан и Интер излязоха със съвместна официална позиция, с която изразиха своето удовлетворение от снощното решение на градския съвет в Милано да им продаде “Сан Сиро” за около 200 млн. евро. Така двата клуба ще могат да стартират дългочакания процес по изграждането на нов модерен стадион.

“Милан и Интер са доволни от одобрението на градския съвет за продажбата на “Сан Сиро” и прилежащите му земи: историческа стъпка за бъдещето на клубовете и града. Изчаквайки официалното потвърждение на решението на съвета от градската управа, клубовете гледат напред с увереност и отговорност към следващите стъпки на процеса, които ще доведат до изграждането на нов стадион, покриващ най-високите международни стандарти. Съоръжение от световна класа, което е предопределено да стане архитектурна икона на Милано и символ на страст за футболните фенове по света”, се казва в съобщението на двата клуба.

AC Milan and FC Internazionale Milano are pleased with the City Council's approval of the sale of the San Siro and its surrounding area: a historic and decisive step for the future of the Clubs and the City. — AC Milan (@acmilan) September 30, 2025

