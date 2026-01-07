Менян преподписва с Милан до дни

Вратарят Майк Менян е близо до това да поднови договора си с Милан, като се очаква новото споразумение да бъде до 2031 година.
"Росонерите“ са предложили на 30-годишния френски страж заплата от 5,7 милиона евро на сезон. Това е същото възнаграждение, което получава и Рафаел Леао, който в момента е най-високоплатеният футболист в отбора.
Очаква се Менян и ръководството на Милан да финализират преговорите и да подпишат новия контракт в близките дни.
Треньорът на италианския гранд Масимилиано Алегри много настоява Менян да бъде задържан, като вижда в него важна фигура в тима за години напред.
