Томори е все по-близо до нов договор с Милан

Ръководството на Милан продължава преговорите със защитника Фикайо Томори за нов договор, като целта е да се финализират последните детайли, свързани с бонусите и продължителността на контракта.

Контактите между шефовете на „росонерите“ и представителите на бранителя са се засилили през последните дни. Клубът е твърдо решен да си осигури бъдещето на един от стълбовете в своята отбрана. Томори, който се превърна в ключова фигура в защитната структура на Милан, е смятан за централна част от дългосрочния проект под ръководството на Масимилиано Алегри.

Според Матео Морето, цитиран от MilanNews24, споразумение все още не е постигнато, но дискусиите напредват в положителна посока.

На този етап основният фокус е върху уточняването на структурата на бонусите, обвързани с представянето, както и върху определянето на точната продължителност на подновения договор. Милан иска да приключи с тези въпроси, за да избегне всякакво разсейване и да отблъсне интереса от чужбина, особено от клубове от Премиър лийг, които следят ситуацията.

Смята се, че и двете страни са единодушни в желанието си да продължат заедно и в преговорите не се усеща напрежение или спешност. Милан вижда Томори като крайъгълен камък за следващите сезони, а финализирането на неговия нов договор би било ясен знак за приемственост в стремежа на клуба да надгради върху своята стабилност в защита.

Снимки: Gettyimages