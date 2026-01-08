Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милан
  3. Томори е все по-близо до нов договор с Милан

Томори е все по-близо до нов договор с Милан

  • 8 яну 2026 | 23:43
  • 381
  • 0
Томори е все по-близо до нов договор с Милан

Ръководството на Милан продължава преговорите със защитника Фикайо Томори за нов договор, като целта е да се финализират последните детайли, свързани с бонусите и продължителността на контракта.

Контактите между шефовете на „росонерите“ и представителите на бранителя са се засилили през последните дни. Клубът е твърдо решен да си осигури бъдещето на един от стълбовете в своята отбрана. Томори, който се превърна в ключова фигура в защитната структура на Милан, е смятан за централна част от дългосрочния проект под ръководството на Масимилиано Алегри.

Според Матео Морето, цитиран от MilanNews24, споразумение все още не е постигнато, но дискусиите напредват в положителна посока.

На този етап основният фокус е върху уточняването на структурата на бонусите, обвързани с представянето, както и върху определянето на точната продължителност на подновения договор. Милан иска да приключи с тези въпроси, за да избегне всякакво разсейване и да отблъсне интереса от чужбина, особено от клубове от Премиър лийг, които следят ситуацията.

Смята се, че и двете страни са единодушни в желанието си да продължат заедно и в преговорите не се усеща напрежение или спешност. Милан вижда Томори като крайъгълен камък за следващите сезони, а финализирането на неговия нов договор би било ясен знак за приемственост в стремежа на клуба да надгради върху своята стабилност в защита.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Реал Мадрид сломи Атлетико и ще играе финал срещу Барселона

Реал Мадрид сломи Атлетико и ще играе финал срещу Барселона

  • 8 яну 2026 | 22:57
  • 19951
  • 116
ПСЖ вдигна и Суперкупата на Франция след драма с дузпи срещу Марсилия

ПСЖ вдигна и Суперкупата на Франция след драма с дузпи срещу Марсилия

  • 8 яну 2026 | 22:08
  • 13242
  • 20
Реграги защити Мароко от критиките преди сблъсъка с Камерун

Реграги защити Мароко от критиките преди сблъсъка с Камерун

  • 8 яну 2026 | 19:24
  • 1275
  • 0
Обилен снеговалеж заплашва мачове от Бундеслигата

Обилен снеговалеж заплашва мачове от Бундеслигата

  • 8 яну 2026 | 19:13
  • 1028
  • 0
Не сме фаворити, но можем да отстраним Сенегал, смятат в Мали

Не сме фаворити, но можем да отстраним Сенегал, смятат в Мали

  • 8 яну 2026 | 19:08
  • 1032
  • 0
Рома се доближава до Распадори и натиска за защитник на Тотнъм

Рома се доближава до Распадори и натиска за защитник на Тотнъм

  • 8 яну 2026 | 18:38
  • 2468
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Арсенал и Ливърпул не приличаха на лидер и шампион в постно дерби

Арсенал и Ливърпул не приличаха на лидер и шампион в постно дерби

  • 8 яну 2026 | 23:57
  • 13610
  • 49
Реал Мадрид сломи Атлетико и ще играе финал срещу Барселона

Реал Мадрид сломи Атлетико и ще играе финал срещу Барселона

  • 8 яну 2026 | 22:57
  • 19951
  • 116
ПСЖ вдигна и Суперкупата на Франция след драма с дузпи срещу Марсилия

ПСЖ вдигна и Суперкупата на Франция след драма с дузпи срещу Марсилия

  • 8 яну 2026 | 22:08
  • 13242
  • 20
Пропусната дузпа в края донесе ново реми между Милан и Дженоа на “Джузепе Меаца”

Пропусната дузпа в края донесе ново реми между Милан и Дженоа на “Джузепе Меаца”

  • 8 яну 2026 | 23:48
  • 6357
  • 16
Задава ли се мащабна раздяла, доста футболисти на ЦСКА с неясно бъдеще, ето част от имената

Задава ли се мащабна раздяла, доста футболисти на ЦСКА с неясно бъдеще, ето част от имената

  • 8 яну 2026 | 14:14
  • 41203
  • 133
Владо Николов в Block Out: Разбирам еуфорията за Европейското, но не мога да кажа, че ще сме на финал

Владо Николов в Block Out: Разбирам еуфорията за Европейското, но не мога да кажа, че ще сме на финал

  • 8 яну 2026 | 16:13
  • 22690
  • 9